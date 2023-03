«Es mi mejor amiga»: El emotivo reencuentro de las actrices de Juego de Gemelas 25 años después

25 años después del estreno de Juego de Gemelas, el clásico de Disney protagonizado por Lindsay Lohan, dos se sus actrices protagonizaron un emotivo reencuentro en la alfombra roja de los SAG Awards, los premios entregados por el sindicato de actores a las mejores interpretaciones del año.

Se trata de Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix, quienes interpretaron a Chessy y Meredith Blake respectivamente en la cinta noventera. Para aquellos a quienes no le suenan estos nombres, Chessy era la cómplice ama de llaves de Annie, mientras que Meredith Blake era la nueva pareja de su padre, una cazafortunas que odiaba a ambas gemelas.

Si bien los personajes de Walter y Hendrix eran antagónicos en la película, en la vida real las actrices son grandes amigas hace bastantes años. Según ellas mismas han contado a la prensa, se conocieron en el rodaje de la cinta y desde entonces no se han separado.

Durante la alfombra roja de los SAG Awards, ambas actrices se robaron la atención de las cámaras y fueron entrevistadas sobre su amistad. Allí, Lisa Ann Walter aseguró que se le permitió invitar a una persona a la ceremonia de premiación y pensó inmediatamente en Hendrix.

«Me pregunté a qué persona de todo el mundo me gustaría invitar a la ceremonia y pensé en mi mejor amiga, Elaine Hendrix. La llamé y me dijo que sí, pero me sorprendió con este outfit de cita, estoy impactada, es tan dulce», contó una emocionada Walter a The Hollywood Reporter.

Hendrix, por su parte, contó que viajó 19 horas para llegar a la premiación debido a complicaciones con el clima, pero que «haría cualquier cosa por esta señorita».

«Lisa Ann Walter me pidió que me presentara como su cita, así que, por Dios, me presenté como su cita», declaró entre risas Hendrix.

Cabe recalcar que Lisa Ann Walter acudió a la premiación como miembro del reparto de Abbott Elementary, la exitosa sitcom de ABC que se coronó con el premio a Mejor Elenco en Serie de Comedia durante la ceremonia del domingo.