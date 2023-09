Exclusivo: Solicitan a Fiscalía diligencia para investigar a Sebastián Piñera por sus dichos sobre un «golpe de Estado»

En la previa al encuentro Grupo Libertad y Democracia, el foro político fundado en marzo de este año por líderes de la derecha latinoamericana, Sebastián Piñera fue entrevistado en Radio Mitre, donde reflexionó acerca de las amenazas a la democracia en el continente latinoamericano: «La democracia está retrocediendo en el mundo entero (…) y no es que los enemigos de la democracia avancen y tengan mucho talento, sino que los defensores de la democracia hemos estado poco activos», señaló Piñera.

Durante esta instancia, el entrevistador le preguntó acerca del estallido social de 2019, momento en que el exmandatario aseguró que las protestas se trataron de un intento de golpe de Estado contra su administración:

«Fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas (…) Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo, iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino», señaló.

«El fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas, que quisieron destruir nuestro país (…) Afortunadamente Chile resistió, y después tuvimos un plebiscito por una Constitución, en que, en mi opinión, volvimos a poner las cosas en su lugar y a comprender que los países avanzan cuando hay estabilidad política, que permita dar proyección», añadió.

No obstante, estos dichos han generado gran revuelo en nuestro país, despertando alerta especialmente en uno de los querellantes en la causa judicial en contra de Sebastián Piñera, el abogado de DDHH Miguel Yáñez, quien, en conversación con este medio, aseguró que la entrevista, da cuenta de la poca humanidad de Piñera, lo que también expusieron a través de la querella por crímenes de lesa humanidad en contra de él, en donde se reveló una política de Estado, que tuvo como finalidad atacar a la población civil que se manifestó.

-En la entrevista donde él señala que hubo una suerte de «golpe de Estado no tradicional» lo cual no explica, no resulta lógico. Da a entender que él vio a los manifestantes como enemigos entonces su política de Estado entre octubre del 2019 hasta marzo del 2020 antes de la pandemia, fue reprimir y atacar, dañar, torturar a la población que se manifestaba, y que fue el grupo objetivo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que era liderada por Piñera-, explicó Yáñez.

El abogado también reveló que la entrevista a Piñera, generó que los querellantes en la causa judicial solicitaran que «la fiscal a cargo tome en cuenta este nuevo elemento probatorio para que Piñera en su calidad de imputado explique qué significa un golpe de Estado no tradicional y esto se va a sumar a una prueba donde Sebastián Piñera en el mes de noviembre (2019) sabía que habían más de 300 personas que habían perdido su vista como fue caso de Fabiola Campillay, el caso de Gustavo Gatica», y pese a ello siguió comprando armamentos para la represión, mientras era cuestionado por organismos internacionales.

-Esta entrevista será un insumo importante para que se le pueda seguir argumentando a Piñera como delincuente-, finalizó Miguel Yáñez.

El Ciudadano tuvo acceso a la solicitud de Miguel Yáñez a la Fiscalía de Alta Complejidad, en donde solicitó citar a declarar nuevamente a Sebastián Piñera, para que explique qué entiende por «golpe de Estado no tradicional» y que aclare quiénes son los supuestos responsables.