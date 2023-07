Familia nunca pensó que unas vacaciones le causaría a su hija la enfermedad «más dolorosa»

Las vacaciones de una familia australiana en Fiyi se convirtieron en una pesadilla luego de que a su hija Bella, de 10 años, se le formara una ampolla en un pie a partir de la que desarrolló una afección conocida como ‘la más dolorosa’ para la humanidad.

Después de que el pie derecho de la niña se infectara, este empezó a hincharse. Comenzaron entonces las consultas médicas y los doctores determinaron que había desarrollado el síndrome de dolor regional complejo. Se trata de una condición incurable que provoca un muy fuerte dolor crónico.

Ese malestar se extendió por toda la pierna derecha, en la que perdió la movilidad, por lo que Bella está postrada en la cama o solo se moviliza en silla de ruedas.

«Es la condición más dolorosa conocida por la humanidad», lamentó su madre, Emma Macey, al programa ‘A Current Affair’, en declaraciones recogidas recogidas este lunes 10 de julio por medios locales. Además, contó que no pueda abrazar a su hija, porque «eso la mueve y la lastima».

Por su parte, la propia Bella describió: «Todo es agudo, está ardiendo, es un hormigueo. Son todo tipo de dolores diferentes que nunca supe que fueran posibles». Tanto es el dolor que no puede bañarse ni tocar su pie «ni siquiera con un pañuelo». «De lo contrario, gritaré», expresó.

Después de pasar cuatro semanas en un hospital y de tomar 18 medicamentos, el cuadro no se revirtió, por lo que la niña será sometida a un tratamiento en EE.UU., pero la familia no está en condiciones de solventar los gastos. «Venderemos la casa si es lo que tenemos que hacer. No hay nada que no hagamos para asegurarnos de que ella mejore», aseguró la madre.

Para recaudar los fondos, abrieron una colecta en la plataforma GoFundMe, a través de la que ya recaudaron unos 210.000 dólares australianos (140.000 dólares estadounidenses) de los 235.000 (156.000) que necesitan.

Fuente: RT

Sigue leyendo…