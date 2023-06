Filtración: Audio sugiere que Trump se llevó documentos clasificados y los mostró a personas no autorizadas

La Fiscalía estadounidense ha logrado obtener una grabación de audio en la que el expresidente de EE.UU., Donald Trump, imputado con cargos federales a principios de este mes, aparentemente habla de material clasificado con personas no autorizadas después de dejar el cargo.

De acuerdo con CNN, que informó sobre el caso este lunes y publicó la propia grabación, Trump se reunió en verano de 2021 con unas personas que ayudaban a escribir una autobiografía del exjefe de Gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows.

En la grabación se puede escuchar cómo el expresidente remueve papeles y habla sobre el supuesto plan del jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Mark Milley, para lanzar un ataque contra Irán, lo que califica de información «altamente clasificada» y «secreta». «Dijo que yo quería atacar a Irán, ¿no es increíble? Tengo un montón de papeles», dijo señalando que sus palabras eran «extraoficiales».

Posteriormente, refiriéndose a uno de los documentos, Trump reconoció que no lo podía desclasificar, ya que estaba fuera del cargo. «Siendo presidente, podría haberlo desclasificado. Ya no puedo hacerlo, así que todavía es un secreto», afirmó. Luego, uno de sus interlocutores dijo: «Ahora tenemos un problema».

Cabe señalar que una transcripción redactada de la grabación se incluyó en la acusación de Jack Smith, el fiscal especial encargado de la investigación del manejo por parte de Trump de documentos clasificados, y se presenta como una prueba clave en el caso.

Según los medios estadounidenses, la aparición de esta grabación completa podría socavar las afirmaciones del exmandatario realizadas en una entrevista la semana pasada en la que aseguró que no tenía ningún documento secreto durante el encuentro. «No había ningún documento. Era una enorme cantidad de papeles y todo lo demás fue hablar de Irán y otras cosas. Y puede que haya sido retenido o puede que no, pero eso no era un documento. No tenía un documento. No había nada que desclasificar. Eran historias de periódicos, de revistas y artículos», aseguró.

Trump afronta 37 cargos por haber guardado, supuestamente, material clasificado en su residencia de Mar-a-Lago al término de su mandato presidencial, negándose a entregarlos al FBI o al Departamento de Justicia durante más de un año. En su comparecencia ante un tribunal en Miami, hace unas semanas, el expresidente se declaró inocente. Afirmó que la acusación contra él está motivada por intereses políticos, y la calificó como un intento de la Administración Biden de deshacerse de su principal oponente en los próximos comicios.

Fuente RT

Seguir leyendo