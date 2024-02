(FOTOS EXCLUSIVAS) Carter no se presentó como querellante: Los nuevos antecedentes en el caso de la bomba que no estalló en La Florida

Era la noche del viernes 28 de julio, y una situación alertó a uno de los motoristas del equipo de seguridad ciudadana de La Florida. Una vecina tenía una bomba en el living de su casa, que la había acompañado como objeto decorativo durante 24 años, y que pertenecía a su esposo fallecido que era militar. El motorista sin dudarlo, tomó el presunto artefacto explosivo, lo metió en una bolsa, encendió su moto y desapareció del lugar con rumbo desconocido.

Hasta ese momento todo aparentaba ser un operativo rutinario, sin embargo, luego de aquel errático acto, la atención se abordó a este funcionario municipal. Su nombre: Osmel Leonel Montilla; identidad que durante muchas semanas fue una incógnita.

Según la querella criminal interpuesta por la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, a las 20:30 horas, Montilla se desplazaba en motocicleta por avenida John Kennedy en La Florida, portando una bolsa que en su interior contenía una granada de tipo mortero de uso militar, la que dejó abandonada en la intersección de las avenidas John Kennedy con Perú. Debido al operativo policial activado, el sector vecinal fue evacuado y aislado a 100 metros a la redonda, por lo que la acción judicial de Martínez también fue por el delito de “desórdenes públicos”, ya que, con el negligente actuar del funcionario, se alteró gravemente el orden público por la conmoción producida en el lugar.

Sin embargo, esta no fue la primera información oficial que se manejó. En la “Constancia de orden verbal de entrada y registro a un lugar cerrado e incautación”, funcionarios de Carabineros fueron alertados por la base municipal, respecto a que mientras un vehículo de seguridad transitaba por la calle John Kennedy con avenida Perú, una persona en situación de calle arrastraba una bolsa con un objeto pesado en su interior, quien supuestamente al ver al funcionario municipal, abandonó la bolsa en el lugar.

“El funcionario se percata que en el interior portaba una granada tipo mortero. Capitán Martínez oficial de ronda, señala que revisó las cámaras de una distribuidora de gas, donde se puede descartar la versión que entregó en primera instancia el funcionario municipal, por el contrario se ve que viene una pareja caminando por avenida Perú al norte, en este momento según el vídeo se ve que el guardia municipal en una motocicleta, y que sube a la vereda y baja una bolsa al mismo lugar donde se encontró el artefacto”, relata la constancia.

Lo anterior, revela que Osmel Montilla le mintió a Carabineros respecto a la obtención de la granada de tipo mortero. Incluso, en las conclusiones del Informe del OS9 de Carabineros, confirmaron que Osmel Montilla cambió la versión de los hechos en diferentes oportunidades, evidenciando incongruencias en cada uno de sus relatos. Es más, en el análisis de las cámaras de vigilancia de la empresa de gas ubicada al frente del sitio del suceso, se logró visualizar que un «funcionario municipal llegó en una motocicleta de Seguridad Ciudadana, quien al descender de la motocicleta, dejó en el suelo una bolsa de nylon negra, solicitando cooperación de sus colegas, los que llegan a los minutos posteriores».

En el «Reporte de Intervenciones y Atención a la Comunidad», se detalla que Montilla indicó que mientras patrullaba, observó a un sujeto que al mirarlo dejó botada una bolsa de color negro para huir del lugar. No obstante, y pese a las declaraciones del funcionario municipal, el informe de Carabineros concluyó que Osmel Montilla, llegó hasta el sitio del suceso y dejó la bolsa contenedora del artefacto explosivo.

Además, en el Informe del GOPE se determinó que es una bomba de aviación para práctica, de uso restringido, debido a que está destinada para uso bélico y/o militar, pero que por su condición actual no posee riesgo de peligrosidad, puesto que, no posee sistemas de activación, por lo que la bomba no iba a estallar.

El Ciudadano tuvo acceso a las fotografías captadas durante el procedimiento policial:

Para la concejala de la comuna, Verónica Miranda, a este caso se le ha bajado el perfil, ya que, el alcalde Rodolfo Carter indicó en una sesión de Concejo Municipal que era un artefacto que pertenecía a una vecina, pero desde el Municipio existe una querella en contra del autor del hecho, lo que no se condice con los propios dichos del alcalde.

-Se le realizó un perito al celular del funcionario municipal y aún no tenemos los resultados. A la vecina (la que tenía la bomba) no la entrevistaron. Esas diligencias eran necesarias. Lamentamos que se haya acogido el sobreseimiento definitivo, sin considerar las diligencias pendientes que permitirían esclarecer un caso que, si bien pasó desapercibido en los medios, generó gran controversia en la comunidad que habita el sector. Fueron horas de operativo, las que provocaron temor e inseguridad en la población.

Más allá de la colocación del artefacto y la posibilidad de que explotara, nos preocupa que no se consideren otros elementos que podrían configurar el delito de desórdenes públicos-, explicó Miranda en conversación con El Ciudadano, y quien confirmó que Osmel Montilla fue sobreseído pese a existir diligencias pendientes.

También la concejala sostuvo que la Municipalidad (Rodolfo Carter), a pesar de haberse querellado, no compareció en ninguna de las audiencias, y tampoco demostró interés en la gravedad de los hechos ocurridos.

-El tribunal no acogió la solicitud de continuar con las diligencias pendientes solicitadas, dando paso al sobreseimiento definitivo de la causa. Finalmente, lamentamos también que el abogado querellante de la Delegación Presidencial acogiera el sobreseimiento y no se sumara al requerimiento de continuar con la investigación-, dijo Verónica a través de sus redes sociales.