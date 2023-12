Fundación Ecosur co-organiza seminario sobre gestión de Pasivos Ambientales Mineros en el Congreso Nacional de Chile

En el Congreso Nacional se llevó a cabo el seminario “Promoviendo el debate hacia una Política de Gestión de Pasivos Ambientales Mineros en Chile” organizado por Fundación Ecosur, el Grupo de Análisis para el Desarrollo de Perú (GRADE), la Universidad Autónoma de Chile y el diputado Daniel Melo (PS), en el que dialogaron distintos actores involucrados en la problemática de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en Chile.

El miércoles 29 de noviembre se reunieron representantes de la sociedad civil, autoridades, organismos internacionales e industria minera, en una instancia que permitió el diálogo entre todos ellos, con las ponencias del diputado Daniel Melo, la doctora Julieta Godfrid de la Universidad Autónoma, Manuel Glave de GRADE Perú, Claudia Fuentes, directora de Transición y Resiliencia de Fundación Ecosur, Eduardo Duarte de Fundación Trasvase, Henry Jurgens y Raimundo Gómez de Fundación Relaves, de Máximo Pacheco, Presidente de Codelco, Andrés León de Sernageomin y Mauricio Pereira de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL.

“Sabemos que la minería no es en sí misma sustentable, pero puede formar parte de una visión de sostenibilidad”, expresó Manuel Glave en su exposición en el seminario. Declaraciones reforzadas y profundizadas por los representantes de Fundación Relaves, quienes enfatizaron en la importancia de la deuda histórica en esta materia para con las comunidades:

“Si los gobiernos y mineras quieren generar una relación y confianza con las comunidades, tienen que hacerse cargo de su deuda histórica, que son principalmente los relaves abandonados”, expresó Raimundo Gómez.

«La salud de muchas personas está siendo afectada a lo largo de todo Chile por metales pesados de los relaves abandonados. No es posible que esto no esté regulado, y tampoco se entiende que en nuestro país, al día de hoy, no tengamos una norma de suelo para determinar cuándo un suelo está contaminado y cuándo no», señala Henry Jurgens, fundador de Fundación Relaves.

Claudia Fuentes de Fundación Ecosur y co-autora del documento “Hacia una política de gestión integral de pasivos ambientales mineros en Chile”, señaló:

“En miras de la transición resiliente al clima, hay dos temas de relevancia. En primer lugar, resulta muy complejo imaginar el futuro de la minería en Chile si aún no saldamos las deudas del pasado; y en segundo lugar, debemos considerar los límites planetarios que nos plantea el Centro de Resiliencia de Estocolmo y los nuevos marcos conceptuales del IPCC para desarrollar la actividad minera en Chile, porque estamos ante un escenario complejo en donde la frontera extractiva se amplía y al mismo tiempo los riesgos climáticos empiezan a ocurrir en cascada y ante escenarios multiamenazas que vuelven muy peligroso que aún existan PAM en Chile”.

Al concluir el seminario, se logró un consenso general sobre la crítica situación de los pasivos ambientales mineros, que representan actualmente una amenaza para las comunidades cercanas a los más de cinco mil pasivos presentes en el país.

En este sentido, el diputado Daniel Melo anunció la iniciativa de trabajar en un proyecto de ley específico para abordar esta problemática, marcando así el inicio de acciones concretas para hacer frente a este desafío.

*NOTA DE PRENSA*