Gobierno de Perú arrecia tensiones a días de las protestas por la tercera toma de Lima

El próximo 19 de julio está previsto que miles de personas de todo el país lleguen a la capital peruana para protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte. La Policía prepara un gran operativo para enfrentar a la multitud. «La población tiene todo el derecho de manifestarse», aseguró a Sputnik el congresista Guido Bellido.

Organizaciones sociales de todo el país alistan la llamada «tercera toma de Lima», que se realizará el próximo 19 de julio. En esa fecha está previsto que miles de manifestantes ocupen la capital peruana, en reclamo de la disolución del Congreso de la República, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido en diciembre de 2022.

La Policía Nacional de Perú (PNP) adelantó que para esa jornada sacará a las calles 8.000 efectivos. En una conferencia de prensa, la presidenta peruana advirtió a quienes participen de la protesta: «¿Cuántas muertes más quieren? ¿Acaso no les duele el alma al haber perdido más de 60 personas?», en referencia a quienes fueron asesinados en las calles durante las manifestaciones que se sucedieron en los últimos seis meses.

Sin embargo, la mayoría de esas personas fallecieron en localidades del sur del país por balas de las Fuerzas Armadas y policiales, según organizaciones humanitarias, así como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Boluarte también se refirió, en una conferencia de prensa, a los pedidos de renuncia: «Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado. Seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026″.

El congresista Guido Bellido comentó a Sputnik: «Cada vez que la señora Boluarte sale a hablar dice disparates que no tienen mayor asidero. En vez de bajar las tensiones entre la población y el Gobierno, más las acentúa. Es muy lamentable».

Sobre la renuencia de la presidenta a adelantar las elecciones, Bellido consideró que «nadie puede decir hasta cuándo va a ser de manera determinista el periodo de Gobierno, habida cuenta del delicado panorama para la política. En cualquier momento cambian las cosas».

La advertencia de «más muertes» formulada por la presidenta, ¿obedece a una estrategia para amedrentar a quienes deseen manifestarse?

«Sería un hecho alarmante que se use la fuerza porque la población tiene todo el derecho de manifestarse dentro de parámetros constitucionales. Usar la fuerza de manera discriminada sería una grave violación de derechos humanos», evaluó.

Y agregó: «Hasta el momento tenemos más de 70 muertes. Desde varios sectores exigimos celeridad a la justicia para determinar los responsables intelectuales y materiales».

Bellido, quien fue presidente del Consejo de Ministros de Castillo entre julio y octubre de 2021 —cuando presentó su renuncia al cargo—, llegó al Congreso por Perú Libre, la misma fuerza política que catapultó al exmandatario y a la que el parlamentario renunció en noviembre de 2022.

El congresista informó que está redactando una propuesta de normativa para la liberación del expresidente Castillo, preso desde su destitución en diciembre pasado.

«Elaboramos un proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo en respuesta al clamor social y respaldo popular. Considerando que su acción, en el marco penal, no generó una afectación real a bienes jurídicos, por el contrario, reflejó una respuesta a la mezquindad política», escribió Bellido en su cuenta de Twitter.

Ese 7 de diciembre, Castillo anunció la disolución del Congreso y el llamado a referéndum para la redacción de una nueva Constitución, tal como había prometido durante su campaña. Pero no pudo llevarlo a la práctica ante la oposición de la mayoría de legisladores.

La Policía prevé pocos manifestantes

El jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la PNP, general Víctor Zanabria, informó al programa La rotativa del aire, de Radio Programas del Perú (RPP), cómo será el operativo para recibir a los manifestantes el 19 de julio.

«Los indicadores de cómo se van a llevar a cabo estas movilizaciones prevén lo mismo: poco número de manifestantes, pero con un alto nivel de violencia. Por eso el despliegue tan numeroso de la Policía, para evitar actos de violencia contra la población y el patrimonio público y privado», indicó.

La autoridad calculó que los 8.000 efectivos policiales podrían lidiar con «20.000 o 30.000 manifestantes».

El informe de la CIDH que se dio a conocer a principios del mes de mayo, observó el «uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza» por parte de militares y policías involucrados en la represión a las manifestaciones realizadas en todo el país.

En este sentido, Zanabria indicó que los policías «no solo han recibido entrenamiento técnico y táctico de control de disturbios, sino también en el uso de la fuerza y derechos humanos, que ha sido una de las cuestiones que han sido llamadas de atención por las organizaciones gubernamentales que han evaluado la conflictividad social».

Y declaró: «Nos hemos preocupado en el entrenamiento, equipamiento y regularización de la Policía para la actuación en esta mal llamada ‘toma de Lima’, porque Lima nunca fue tomada».

Asimismo, adelantó que para recibir a los miles de manifestantes —muchos de ellos de comunidades indígenas y campesinas—, «vamos a utilizar medios no letales, como material lacrimógeno disparado con escopetas de calibre 37, así como postas de goma que no generan más que un impacto cinético traumático, pero no pueden causar la muerte».

No más muertes

Percy Katari, periodista de Comunisur, precisó a Sputnik que para la movilización del 19 de julio «habrá la novedad de que las organizaciones del norte de Perú, de la frontera con Ecuador y la selva peruana también se sumarán. Va a ser una manifestación contundente».

El comunicador comentó que «la plataforma de lucha exige el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, la convocatoria a Asamblea Constituyente, libertad y restitución del presidente democráticamente electo Pedro Castillo».

A partir del 15 de julio comenzarán a llegar delegados de organizaciones sociales de todo el país. «Esperemos que no haya más muertos, como ha anunciado Dina Boluarte en tono muy amenazante. Al decir ‘cuántos muertos más quieren’, refleja la soberbia de una persona llena de odio hacia su pueblo», aseguró Katari.

El periodista mencionó que a finales de mayo el Gobierno de Boluarte autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos al país para actividades de cooperación y entrenamiento de las fuerzas militares y policiales locales a lo largo del presente año. «Perú está ahora sometido a intereses de transnacionales e intereses gringos», afirmó.

Sobre las declaraciones del general Zanabria, Katari evaluó que el Gobierno y quienes lo apoyan «están asustados porque saben que para el pueblo peruano es una cuestión de patria o muerte. Es necesaria una respuesta y un castigo ejemplar para que los políticos mentirosos no vuelvan a estafar las intenciones del pueblo».

