INDESMENTIBLE: ¿Quiénes interpusieron el fracasado recurso de protección en contra de la ministra Vallejo por la Comisión Contra la Desinformación?

El pasado 17 de agosto, El Ciudadano publicó la nota “Portazo a los reyes del fake: Declaran inadmisible recurso de protección de Teresa Marinovic y Cuchillo Eyzaguirre contra Camila Vallejo”, la que reveló que 33 personalidades de redes sociales interpusieron un recurso de protección que buscaba declarar ilegal, la Comisión Asesora contra la Desinformación creada por el Gobierno. Sin embargo, la justicia desestimó las acusaciones asegurando que no existe una amenaza directa a los derechos de los ciudadanos.

Tras esta publicación, y a través de su perfil de Instagram, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, adjunto una captura de dicha nota con el mensaje “Decirle a los subnornales, pajeros y estatistas de este portal @el.ciudadano (pro gobierno y » octubristas») lo siguiente :1- nombren UNA feiiii Niuuuuuuu ( así hablan ustedes k cul) que yo dijera . UNA!!!!!! 2- si van a poner una foto mía pongan una donde salga lo lindo q soy, huev espantosos!!!!!! 3- Aunque nos quieran censurar somos la mayoría del 70% y ustedes una minoría del 27%”.

Por lo anterior, El Ciudadano respondió con una editorial haciendo énfasis en la importancia de proteger la libertad de prensa, los medios de comunicación y sus trabajadoras y trabajadores; aún más en un Estado democrático. Sin embargo, esto no quedó aquí, puesto que, una vez más Eyzaguirre arremetió contra este medio, asegurando vía Instagram que “yo no he presentado ni firmado ningún recurso en Corte alguna”; desmintiendo su participación en dicha acción judicial.

No obstante, El Ciudadano tuvo acceso al recurso de protección interpuesto por 33 figuras públicas y de redes sociales en contra de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, y la ministra a de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry Escudero, en el que se denunció “que la Comisión Asesora Contra la Desinformación es una institución que amenaza el legítimo derecho a informar libremente u opinar en contra del Gobierno”.

Además, agregaron que la Comisión ejercería un control ex-ante y ex-post de la información (una acusación falsa, ya que las conclusiones que adopte la instancia no son vinculantes) e incluso aseguraban que se abriría el espacio para que el Gobierno impusiera censura previa.

Pero, ¿quiénes fueron los 33 recurrentes en este recurso de protección?

Teresa Marinovic (ex convencional), Vanessa Kaiser (concejala republicana de Las Condes), Sebastián Eyzaguirre, Pedro Gubernatti (ex miembro del PDG), Joaquín Jaña, María Teresa Santander, Nicolás Godoy, Damian Olsdal, Catalina Olivares, Santiago Hormazábal, Sebastian Cristi, Sonja del Río, Jenny Muñoz, Marta Salazar, Tomas Evans, Taryn Coopman, Juan Rodriguez, Konnstanza Honorato, Alexandra Abt, Ricardo Delgado, Antonio Arroyo, José Concha, Freddy Blanc, William Tapia, Camilo Ananía, Ingrid Bohn, Josefa Rodríguez, Ricardo Ramírez, Italo Omegna, Pollyana Rivera, Macarena Becker, Javier Rozas, y Claudia Ormeño.

El documento anterior confirma la presencia de Eyzaguirre en la fracasada acción judicial, la que fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago; resolución confirmada por la Corte Suprema.

Además, luego de la publicación de la editorial de este medio, la diputada Nathalie Castillo aseguró que hay personas equivocadas que se amparan en la libertad de expresión para hacer daño, promover discursos de odio, misóginos y desinformar.

-Lo peor es que son personas que hacen de esto un trabajo y/o un activismo peligroso para la democracia, es por eso que debemos frenar todos estos espectáculos que además conciertan acciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas y también de la prensa. En este último caso no podemos permitirlo, la prensa cumple un rol de primer orden en cualquier democracia y nuestro deber es resguardarla. Las sanciones deben existir y ante eso esperamos que avance nuestro proyecto de ley que entrega garantías y mecanismos de protección a quienes hacen valer el derecho a la información de todas y todos-, comentó la parlamentaria, y quien fue la impulsora del proyecto de ley que protege a las y los trabajadores de los medios de comunicación.