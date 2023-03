Jena Malone revela que fue víctima de abuso sexual durante el rodaje de Los Juegos del Hambre

La actriz estadounidense Jena Malone reveló que fue víctima de abuso sexual durante el rodaje de Los Juegos del Hambre, franquicia en la que interpretó el personaje de Johanna Mason a lo largo de tres películas.

La intérprete hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía que se tomó tras terminar de filmar la última entrega de la saga, Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2. Bajo la imagen escribió que el período de grabación fue «extremadamente duro» debido a que estaba pasando por un quiebre amoroso, pero también porque vivió una agresión sexual por parte de una persona del rodaje.

«Fui asaltada sexualmente por alguien con quien había trabajado», escribió la actriz en la publicación.

«Estaba tan llena de gratitud por este proyecto, por la gente con la que me volví cercana y por el increíble papel que me tocó interpretar. Tengo un torbellino de emociones que ahora estoy aprendiendo a atravesar y que desearía que no estuvieran relacionadas con un evento tan traumático para mí», añadió la actriz.

Malone, quien también ha participado en películas como Sucker Punch, Donnie Darko y Batman v Superman, relató que lo ocurrido ha significado que sea difícil para ella hablar sobre Los Juegos del Hambre, pero que finalmente está lista «para superarlo y recuperar la alegría».

«He trabajado muy duro para sanar y aprender, a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma«, escribió.

«Mucho amor para ustedes, supervivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Les quiero decir que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios dentro de sí mismos. Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para que te escuchen», sentenció la actriz.