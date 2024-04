Juan Carlos «Pollo» Valdivia critica cobertura de los medios por muerte de carabineros: «Invitaron a los más odiados que son los políticos»

El destacado presentador y animador de televisión, Juan Carlos Valdivia, se refirió a lo ocurrido el sábado pasado donde fueron cruelmente asesinados tres carabineros en Cañete.

Respecto a lo anterior, en el programa Toc Show, que conduce en compañía de Felipe Vidal y Claudia Salas, Valdivia apuntó a los medios y a los políticos por el espiral de ansiedad generalizada que se ha desarrollado tras la muerte de los funcionarios policiales, quienes en vez de poner paños fríos, hicieron todo lo contrario.

«Yo creo que todos podemos pensar o imaginarnos lo que queramos, pero plantear en un medio de comunicación, en un tema tan sensible como este, me parece que le dan tribuna a personajes que no tienen idea, o sea, invitaron a los más odiados que son los políticos a sacar algún rédito de este asunto , en vez de llamar algún general o experto en seguridad«, señaló.

Sin embargo, además agregó que «si invitas a un político, va a tratar que este caso puntual le pueda servir a su causa, o perjudicar a quienes están a cargo». Así, se refirió a las eventuales responsabilidad de los autores detrás de los asesinatos, señalando que las opciones pueden ser variadas, pero no se deben apresurar a través de los medios, como lo sucedido con el cuerpo hallado al interior de una maleta en Ñuñoa, donde la responsable terminó siendo una monja.

Finalmente, aludió a la última encuesta Cadem, donde según los encuestados sólo un 16% asocia al conflicto Mapuche de lo ocurrido en Cañete. «Más allá de la especulación, me parece que la falta de respeto hacia la memoria de estos tres carabineros y hacia el país, es hacer hablar a cualquier político que salga en la tele y a decir cualquier barbaridad o decir algo que les sirva a ellos para llevar adeptos a su causa», concluyó.