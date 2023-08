Kennedy sobre el envío de los F-16 a Kiev: «Un desastre para Ucrania y la humanidad»

El candidato a la nominación demócrata para las presidenciales de EE.UU. en el 2024, Robert F. Kennedy Junior, señaló el pasado domingo en la plataforma X (anteriormente Twitter) que suministrar aviones F-16 a Kiev fue una «gran decisión para la industria de defensa, pero un desastre para Ucrania y la humanidad».

Así mismo, Kennedy afirmó que la entrega de estas aeronaves de combate de fabricación estadounidense a Ucrania no evitará el «colapso» de las Fuerzas Armadas de ese país y señaló que podría ser «inminente», según indican los expertos. «Estos aviones requieren mucho entrenamiento y mantenimiento. Esto no es el cine«, argumentó el político. «¿Por qué no negociar?», concluyó.

Las críticas de Kennedy a la entrega de aviones de combate se producen en medio de la aprobación de EE.UU. a sus aliados europeos para poder reexportar sus aviones a Ucrania y del anuncio oficial de Dinamarca y los Países Bajos de que llevarían a cabo dicha entrega.

El precandidato demócrata se ha opuesto durante mucho tiempo a la ayuda de Washington a Ucrania y ha expresado que el presidente Joe Biden «ha perdido su camino». «Está alejado de las necesidades y prioridades reales del pueblo estadounidense».

A mediados de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que si Occidente suministra cazas F-16 a Kiev, «arderán» como los tanques Leopard. «Los tanques [extranjeros] están ardiendo. […] Y eso incluye a los Leopard», dijo el mandatario durante una sesión plenaria del XXVI Foro Económico Internacional. «Los F-16 arderán de la misma manera», aseveró.

Fuente RT

Seguir leyendo