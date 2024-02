La contundente respuesta de Lali Espósito tras críticas de Javier Milei

Luego de las grandes manifestaciones sociales que vivió Argentina durante las últimas semanas, Javier Milei regresó con todo a su cuenta personal en “X”.

En esta ocasión, aprovechó la oportunidad de criticar a la artista Lali Espósito a quien acusó de “Lali Depósito” en LN+, replicando el momento en sus redes.

Pese a que la polémica entre ambos venía desde antes, la cantante manifestó a través de “X” preocupación por las políticas que proponía el entonces candidato Milei.

Milei calificó a Espósito de “parasito”, que vive del Estado y la acusa de hacer campaña a favor de la oposición a su gobierno.

Además, durante su presentación el pasado fin de semana en el Cosquin Rock, ganadora de Premios MTV, Billboard y C Carlos Gardel de Argentina, modificó una letra mientras interpretaba “¿Quiénes son?”, alterando así los ánimos del mandatario.

En esta ocasión, aprovechó la oportunidad de criticar a la artista Lali Espósito a quien acusó de “Lali Depósito” en LN+, replicando el momento en sus redes.

“Lali Depósito” se volvió tendencia rápidamente en el país trasandino, involucrando directamente a la artista quien no perdió el tiempo y le contestó al ultraderechista Javier Milei.

“Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia», dijo Espósito.

«Les pude comprar la casa a mis padres, Sr. presidente!! -aclaró Lali, además, señaló que – No sabe qué emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país”.

«No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre», aclaró la cantante.

Finalmente, se refirió a la nueva política de Milei en cultura, señalando que «respeto, aunque no comparto, que su plan no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud. y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento».