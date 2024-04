La furia de Parisi con el diputado Rivas tras votar por Cariola como Pdta. de la Cámara: «Te vendiste al PC»

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Hoy 15 de marzo estaba pactado que se eligiera la nueva mesa directiva de la Cámara Baja. El preacuerdo señalaba que el Partido Comunista debía posicionarse a la testera, sin embargo, Demócratas, tal cómo ocurrió en el Senado, puso en duda la avanzada del PC.

La colectividad liderada por Ximena Rincón, propuso a la diputada Joanna Pérez, siendo finalmente la competidora de Karol Cariola. Así, en una apretada elección que se definió en segunda instancia, la diputada comunista ganó la presidencia por un voto por 76 contra 75.

Lo llamativo fue la aparición de Gaspar Rivas, quien asomó como vicepresidente de la Cámara, respetando el acuerdo que había ofrecido el oficialismo al Partido de la Gente. Bajo ese contexto, en la habitual rueda de prensa que se realizó en el Congreso, Rivas señaló que Franco Parisi, la figura más relevante del PDG le envió un mensaje por whatsapp, criticándolo por su elección en la votación.

“Te vendiste al PC, bueno saberlo”, expresó el flamante nuevo vicepresidente de la Cámara, a lo que respondió a viva voz «un hombre como Gaspar Rivas no está en venta, no se vende, porque un hombre como Gaspar Rivas, Franco, no tiene precio»

Como es costumbre, Parisi respondió a través de un video, manifestando su enojo con el diputado Rivas, expresando que «es mejor no tener una vicepresidencia, que estar encamándose con el Partido Comunista».

Además, señaló que hará todo lo posible por evitar que Rivas sea candidato a diputado o senador por el PDG, invitándolo a abandonar la colectividad que lidera.

«Por eso quiero tomar las riendas del PDG, para que esta actitud no se repita más», dijo.

Finalmente, agregó, «le pido disculpas a los pedegeninos porque la actitud de Rivas enoja, enrabia a todo el PDG y claramente tiene impacto para nuestras futuras elecciones de octubre», sentenció.