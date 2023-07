Leonardo Gil, figura de Colo Colo ante América MG: «Había que tener paciencia, estamos jugando mucho mejor»

Leonador Gil, volante de Colo Colo, se refirió al triunfo de la selección frente a América MG, con pizarra de 2-1; tras anotar por duplicado en un partido por primera vez en su carrera.

«Venimos evolucionando mucho, había tener paciencia, yo creo que estamos jugando mejor, y eso es importante. El partido se ganó y estamos contentos», expresó en rueda de prensa.

Al ser consultado por los dos goles, Gil – de 32 años – manifestó sentirse contento por su actuación y agradeció el apoyo brindado por el equipo.

«Estoy contento porque vengo trabajando mucho y, gracias a Dios, se me dio para ayudar al equipo. Ellos siempre me han apoyado desde el primer momento, cuando anduve bien, cuando anduve mal… y hoy me voy sintiendo cada vez mejor y se lo debo a mis compañeros», puntualizó, citado por ESPN.

Gil, subrayó que el próximo duelo por el campeonato nacional es la prioridad: “Lo importante es que hoy se ganó, pero ahora hay que pensar en el partido que tenemos por el torneo”.

El próximo partido se llevará a cabo este 15 de julio, donde Colo Colo se enfrentará al O’Higgins.

