Los antecedentes que confirman que el alcalde de San Pedro de la Paz es uno de los dueños de la empresa que protagonizó accidente

Durante la mañana del pasado viernes 1 de septiembre, un fatal accidente conmocionó a la comuna de San Pedro de la Paz (Concepción), en donde un bus interurbano impactó con el biotren, dejando siete fallecidos y una docena de heridos -incluido el conductor del vehículo-. Al transcurso del día, se revelaron las primeras imágenes del accidente, las que revelaron que el chófer del bus pasó por la línea férrea a pesar de tener sus barreras bajas, y con el tren a centímetros de distancia.

Por lo anterior, el conductor podría ser formalizado por cuasidelito de homicidios y cuasidelito de lesiones graves. Incluso, la Fiscalía Regional del Biobío informó que se aplazó su control detención, debido a que el chófer fue intervenido quirúrgicamente.

«La persecución penal respecto de su responsabilidad en el accidente y las consecuencias en las vidas de las personas afectadas, continúa adelante y, próximamente, cuando el estado de salud del imputado lo permita, se solicitará al tribunal que programe la audiencia de formalización de la investigación», expresaron desde el Ministerio Público.

Incluso, durante una entrevista con CNN, el alcalde de la comuna Javier Guiñez, emplazó al Presidente de la República, Gabriel Boric, por este accidente, afirmando que «“se lo hemos puesto en conocimiento incluso a los presidentes de Chile (…). Naturalmente, esto se sabe a nivel central, aquí nadie puede desconocer lo que está sucediendo en la ruta más colapsada“.

Sin embargo, durante las últimas horas se reveló a través de diversos medios, que Guiñez es propietario en un 33% de la empresa San Pedro del Mar, línea de buses a la que pertenece el vehículo involucrado en el accidente -este antecedente fue confirmado en su más reciente declaración de patrimonio-.

Desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes del Biobío, informaron que el jefe comunal “figura como presidente del directorio y representante legal de la sociedad“, y que realizarán un proceso administrativo para evaluar la responsabilidad de la empresa en los hechos, puesto que, el autobús no contaba con su revisión técnica al día.

Además, al momento de asumir como alcalde de la comuna, en su declaración ingresada a Infoprobidad, Guiñez era propietario del terreno donde está ubicado el terminal de la línea de buses, en el sector Michauhue de San Pedro de la Paz.

Respecto a lo anterior, Javier Guiñez se desmarcó de su responsabilidad en el accidente, comentando que «yo no contrato ahora, hace rato que estoy fuera, pero conozco el tema de fondo».

«Las licencias de conducir no las damos nosotros, (debe ser) un organismo que debe tener competencia. La preparación de un conductor no puede ser la misma preparación que otro conductor, y creo que es un tema de fondo que tenemos que abordar como sociedad», dijo Guiñez.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el alcalde ha sido cuestionado en su rol como jefe comunal de San Pedro de la Paz, puesto que, en mayo de este año, una funcionaria de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, interpuso una demanda en contra de Javier Guiñez, por el delito maltrato laboral, y una denuncia por acoso sexual. Hechos que habrían ocurrido mientras ella se desempeñaba como asesora.

«Desde mi traslado al edificio de la alcaldía en el mes de agosto de 2022, fui objeto de insinuaciones amorosas por el alcalde, la cuales, no represente con la suficiente fuerza para no perder mi fuente de trabajo, a modo de ejemplo me comenzó a tratar de «amor» y me pidió que lo acompañara en salidas los fines de semana, algunas de estas insinuaciones están reflejadas en mensajes de texto vía WhatsApp y videos, estos últimos que acompañare en la audiencia procesal respectiva», se lee en la denuncia.

Debido a esto, desde el Municipio expresaron su apoyo hacia Guiñez, y que se pondrían a disposición para aportar con antecedentes.