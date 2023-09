Los chivitos más populares de Tik Tok: Hombre rescata a dos chivitos de ser consumidos durante el 18

Natalia cuenta que su padre se encontraba en la feria de 3 Ponientes en la comuna de Maipú buscando abastecer su almacén de barrio, cuando se encontró con un hombre que vendía dos chivos “chiquititos”. “Cómprenlos pal 18 que van a estar listos, ricos, gorditos”, gritaba el vendedor. Ante el anuncio poco habitual, “mi papá quedó impactado porque acá no es común ver eso” explica en el video. Al ver a un transeúnte preguntando por el precio de los animales, el padre de Natalia no lo dudó y le dijo a quien los vendía “¿en cuánto me deja los dos?”.

Con los animales a su haber, llamó a su esposa diciéndole “me mandé una embarrá super grande, necesito que vengas”. La mujer cerró el almacén y se dirigió a la feria llevándose una gran sorpresa, pues pensaba que su marido había chocado la camioneta “pasándose 8500 rollos”, dice Natalia.

Cuando los vio “mi mamá se murió de ternura en ese preciso momento”, relata en el video que cuenta con cientos de comentarios. Pese a no tener conocimientos sobre los cuidados que los chivos necesitan “no los vamos a comer, los vamos a criar. ¿Se dan cuenta lo linda que es mi familia?”, dice.

En otro video que ya tiene 1,5 millones de likes, Natalia muestra cómo ha sido el día a día de los chivos más populares de TikTok, incluso les pusieron chalecos y hasta se adueñaron de la casa de los perros. Se les ve saltando por parques y bebiendo leche en botellas de bebida. “Mi mamá toda su vida a amado a los animales y mi papá se contagió de este amor por ellos”, explica.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informan que, durante las semanas previas al 18 de septiembre, se intensifican los procesos de fiscalización debido al delito de abigeato, por el aumento de las ventas y el consumo de productos cárnicos durante las fiestas patrias.