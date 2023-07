Ministra Jara sostendrá una reunión este viernes con representantes de todos los partidos políticos para agilizar reforma previsional

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, convocó para este viernes a una reunión con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, para buscar un acuerdo que agilice la reforma al sistema de pensiones.

El encuentro se llevará a cabo días después de la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la oposición reafirmó sus críticas al proyecto y rechazó las cuatro indicaciones que alcanzaron a votarse en particular, refiere BíoBío.

Ante la urgencia de lograr acuerdos, la ministra Jeannette Jara invitó a las distintas bancadas, para saber si hay verdadera disposición a alcanzar acuerdos.

Desde la oposición, manifestaron su disposición al diálogo, no obstante, reafirman que no apoyarán la reforma si no se realizan más cambios a la propuesta.

Por su parte, la diputada del PartidoSocialista, Daniella Cicardini, aseguró que sería una buena señal para la ciudadanía llegar a acuerdos entre diversos sectores, y su símil del Partido Comunista, Luis Cuello, aseguró que la derecha también debe ceder.

Hace una semana, el presidente Gabriel Boric ingresó suma urgencia a la reforma previsional que crea un sistema mixto de pensiones, la cual hoy se encuentra estancada en la Cámara de Diputados.

La medida implica que el proyecto de ley deberá ser tramitado en un plazo de 15 días por los parlamentarios.

Cabe recordar que la reforma previsional ingresó a la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja el pasado 7 de noviembre, pero desde entonces no ha habido mayores avances en la negociación: desde la oposición se han negado a modificar el sistema de capitalización individual y argumentan que la propuesta del Ejecutivo atentaría contra la propiedad de los fondos de pensiones.

Uno de los puntos de quiebre en la discusión es el destino del 6% de cotización adicional que plantea el proyecto de ley: mientras el Gobierno busca imprimir un componente «solidario» al sistema destinando este monto a un fondo de reparto, desde Chile Vamos y Republicanos buscan que vaya íntegramente a las cuentas individuales de los cotizantes.

