La participación de mercenarios extranjeros del lado de Ucrania en las hostilidades no puede cambiar el curso de la operación militar especial rusa, sino que solo la retrasará, ha señalado este martes el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, citado por TASS.

«¿Es capaz [la participación de mercenarios extranjeros por parte de Kiev] de cambiar el curso de los acontecimientos? No, no lo es», señaló Peskov. «Reiteramos que sí, que puede prolongar los acontecimientos, puede causar más sufrimiento al pueblo ucraniano, pero no puede cambiar el curso de los acontecimientos», sostuvo.

Hace tiempo que la participación de extranjeros en el conflicto por el lado de Ucrania no es ningún secreto para Rusia, ha indicado el vocero presidencial.

«No es ningún secreto que nuestros militares en la primera línea oigan hablar a mercenarios extranjeros. No se trata de un hecho reciente, sino que es algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo», afirmó Peskov.

Fuente RT