Muere la actriz Kirstie Alley a los 71 años de edad

Kirstie Alley, la estrella de cine y televisión conocida por sus papeles en Cheers, Veronica’s Closet y Look Who’s Talking, murió a la edad de 71 años.

La muerte de Alley se confirmó el lunes por la noche en un comunicado de sus hijos, William «True» Stevenson y Lillie Price Stevenson, que se publicó en su cuenta de redes sociales. Su manager también confirmó por separado su muerte.

Alley había sido diagnosticada recientemente con cáncer y estaba siendo tratada en el Moffitt Cancer Center en Florida, reveló su familia.

“A todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del mundo… Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, descubierto recientemente”, dice el comunicado. “Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su inagotable alegría de vivir y de las aventuras que le esperaban. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y una abuela aún más increíbles”.

“Estamos agradecidos con el increíble equipo de médicos y enfermeras del Moffitt Cancer Center por su atención. El entusiasmo y la pasión por la vida de nuestra madre, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían paralelo y nos dejan inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo. Les agradecemos su amor y oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil”.

El ex esposo de Alley, el actor Parker Stevenson, escribió: “Estoy muy agradecido por nuestros años juntos y por los dos hijos increíblemente hermosos y ahora los nietos que tenemos. Se te extrañará.

“Estaba en un avión hoy e hice algo que rara vez hago. Vi un viejo episodio de Cheers”, dijo a Deadline Ted Danson, quien interpretó a Sam Malone junto a Alley en Cheers . “Fue el episodio en el que Tom Berenger le propone matrimonio a Kirstie, quien sigue diciendo que no, aunque ella quiere desesperadamente decir que sí. Kirstie estuvo realmente brillante en eso. Su habilidad para interpretar a una mujer al borde de un ataque de nervios fue conmovedora e histéricamente divertida. Me hizo reír hace 30 años cuando filmó esa escena, y hoy me hizo reír igual de fuerte. Cuando bajé del avión, escuché que Kirstie había muerto. Estoy tan triste y tan agradecida por todas las veces que me hizo reír. Envío mi amor a sus hijos. Como bien saben, su madre tenía un corazón de oro. La extrañaré”.

Kelsey Grammer, quien interpretó a Frasier Crane en Cheers, dijo: “Siempre creí que el dolor por una figura pública es un asunto privado, pero diré que la amaba”.

John Travolta, coprotagonista de Alley en Mira quién habla, también rindió homenaje. “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie”, escribió. “Sé que nos volveremos a ver”.

Nacida en Kansas en 1951, la fuga de Alley llegó en 1987 cuando se unió al elenco de la comedia Cheers, interpretando a la nueva gerente del bar, Rebecca Howe. Alley fue elegido después de que Shelley Long decidiera dejar el programa, dejando a los creadores Glen y Les Charles luchando por encontrar una nueva protagonista femenina. Queriendo encontrar una desconocida, los hermanos Charles finalmente eligieron a Alley después de que Carl Reiner personalmente avalara sus habilidades para la comedia, habiéndola dirigido en la película Summer School de 1987. Alley ganaría un Globo de Oro y un Emmy por su actuación en el programa.

Ganó un segundo Emmy en 1994 por su actuación como madre de un niño autista en la película para televisión David’s Mother.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Alley apareció en películas como Star Trek II: The Wrath of Khan, Summer School, Drop Dead Gorgeous, Woody Allen’s Deconstructing Harry, Look Who’s Talking y Look Who’s Talking Too. En televisión, interpretó principalmente papeles cómicos después de Cheers, incluido el personaje principal en Veronica’s Closet, la comedia de situación de corta duración Kirstie y la serie de antología de comedia de terror Scream Queens.

A principios de la década de 2000, en medio de una amplia cobertura de su peso en los medios de chismes, Alley creó y protagonizó el programa Actriz gorda, interpretando una versión ficticia de sí misma, como una actriz gorda que intenta encontrar el éxito en Hollywood mientras se defiende de los tabloides depredadores y trata de encontrar el amor.

Más adelante en su vida, Alley entró en la televisión de realidad, documentando sus esfuerzos para perder 75 libras (34 kg) en el programa de telerrealidad Kirstie Alley’s Big Life, y compitiendo en Dancing with the Stars, Celebrity Big Brother del Reino Unido y The Masked Singer.

En 1970, Alley se casó con su novio de la escuela secundaria, Bob Alley, que tenía el mismo nombre que su padre; se divorciaron en 1977. En 1983 se casó con Stevenson y adoptaron a sus dos hijos. Se divorciaron en 1997.

Alley se convirtió en ciencióloga en 1979 mientras luchaba contra una adicción a la cocaína, y luego le dio crédito al programa de tratamiento de drogas de la iglesia por su sobriedad.

Alley, partidaria abierta del expresidente de EE. UU. Donald Trump desde 2016, afirmó que había sido «excluida» en Hollywood debido a su política y dijo: «Puedes estar cocinando metanfetamina y acostándote con prostitutas, pero mientras, aparentemente, no lo hagas». Voto por Trump… Siento que estoy un poco en La Dimensión Desconocida”.

Su coprotagonista de Scream Queens, Jamie Lee Curtis, la llamó «un gran complemento cómico» y «una hermosa mamá oso». “Acordamos estar en desacuerdo sobre algunas cosas, pero teníamos un respeto mutuo y una conexión”, agregó. «Tristes noticias.»

