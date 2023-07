Musk se habría apoderado de la cuenta @x en Twitter sin pagar a su original titular

El director ejecutivo de la red social Twitter (ahora conocida como X), Elon Musk, se apropió de la cuenta @x sin pagar a su titular anterior, el fotógrafo Gene X Hwang, informa The Daily Telegraph este miércoles.

Hwang manifestó que quería obtener dinero por su antigua cuenta, que fue registrada en 2007. «Creo que la vendería si me lo pidieran. Supongo que depende de la oferta», afirmó. No obstante, el usuario solo recibió una notificación por correo electrónico de que su página pertenece a la plataforma. Además, le ofrecieron alguna mercancía de X y le propusieron reunirse con los gerentes de la compañía, pero no se mencionó ninguna remuneración financiera.

La cuenta de Hwang pasó a llamarse @x12345678998765, a lo cual el fotógrafo reaccionó manifestando que «bien está lo que bien acaba».

El lunes, Musk presentó el nuevo nombre y logotipo de Twitter. La plataforma remplazó su clásico pajarito azul por una X y el dominio será X.com. Mientras tanto, abogados de marcas opinan que Twitter puede enfrentar problemas jurídicos a causa de su ‘rebranding’, dado que gigantes tecnológicos como Microsoft y Meta* ya tienen derechos de propiedad intelectual sobre la letra X.

Fuente: RT

