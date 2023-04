Nintendo comparte el arte y tráiler oficial de Zelda: Tears of the Kingdom (Video)

A un mes de su lanzamiento, este jueves 13 de abril, fue revelado el tráiler final de The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom, el famoso videojuego de Nintendo cuyo esperado estreno se tiene previsto para este venidero 12 de mayo.

El anuncio enloqueció a todos los gamers, quienes también se emocionaron a través de las redes sociales, con la revelación de las artes oficiales del personaje Ganondorf en el juego que solo estará disponible en Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se trata de una aventura de proporciones épicas que transportará a los jugadores a las tierras y los vastos cielos sobre Hyrule en la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Deberán decidir qué camino seguir a lo largo y ancho de los inmensos paisajes de Hyrule y las islas flotantes desperdigadas en las alturas.

Según reseña Nintenderos, además de la edición estándar, también habrá disponible una edición coleccionista de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom el mismo día del lanzamiento del juego. Incluye una copia del juego en formato físico, un libro de ilustraciones, un SteelBook, un póster metálico Iconart y un set de cuatro pines. Por otro lado, un nuevo amiibo de Link con el aspecto que tiene en el juego también estará disponible por separado. Concederá a los usuarios materiales y armas, así como una tela especial para la paravela de Link.

“No mires a otro lado. Vas a ser testigo del nacimiento de un nuevo rey… y del nacimiento de un nuevo mundo”.



El poderoso Rey Demonio, Ganondorf, regresa en The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom. pic.twitter.com/JdiFnrvEIp — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) April 13, 2023