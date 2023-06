«No me falta nada por conseguir»: Messi sobre su carrera futbolística

El reconocido futbolista argentino Lionel Messi aseguró en una reciente entrevista a la cadena beIN Sports difundida este domingo 25 de junio, que como deportista lo consiguió todo y no le falta nada por conseguir.

“La verdad que no cambió absolutamente nada”, dijo refiriéndose a su vida luego de ganar el Mundial. “Lo único que puedo decir es que soy, que somos, campeones del mundo, y que no me falta nada por conseguir, que lo conseguí todo”, afirmó.

Con relación a la Champions, el astro argentino lamentó que “uno de los grandes objetivos era la Champions y los dos años la verdad que no lo pudimos hacer. Creo que fueron grandes decepciones, pero creo que hay darle importancia a las ligas que se ganan también, más allá de que lo que quiere el club es una Champions”.

El futbolista de 36 años de edad se refirió al rechazo que recibió por parte de algunos de los aficionados del PSG y aseguró que “me quedo con toda la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más”.

Sobre la campaña mundialista, Messi destacó que “es la copa más linda de todas y la más especial también. Un Mundial es diferente a todo, por cómo se vive, dada la resonancia a nivel mundial. Cada país lo vive a su manera. Y cómo lo vive Argentina es una locura hermosa y eso hace que sea tan especial. Es un mes donde se paraliza el país y todo pasa por los partidos del Mundial”.

“Había mucha gente aparte de mis compañeros que estaban muy contentos y tenían mucha ilusión porque yo sea campeón del mundo. Creo que había muchos fanáticos del fútbol, más allá de que iban con sus selecciones, que querían que Argentina sea campeón en parte por mí también. Y para mí fue algo extraordinario que la gente lo viva de esa manera y que tenga las ganas de verme campeón del mundo. Gracias a Dios se dio”, agregó.

Finalmente, sobre los 496 goles que acumula hasta la fecha en su carrera en ligas, sostuvo que “a esta altura de mi carrera no me fijo en esas cosas, me fijo en lo que va a quedar, en lo que pude llegar a conseguir tanto con la selección argentina como a nivel de clubes”.

“Tuve la suerte de ganar títulos importantes como la Champions, el Mundial de Clubes, ligas, copas. Tuve la suerte de ganarlo todo y eso es realmente lo que va a quedar al final de mi carrera. Está eso también, los récords o goles, pero eso es secundario, más allá de que son lindos reconocimientos”, añadió.

“Haber conseguido los objetivos con Argentina y a nivel individual, a nivel grupal, es ir cerrando una carrera extraordinaria”, concluyó Leo Messi.

Sigue leyendo…