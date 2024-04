Panista asegura que INE no realizó debates por falta de presupuesto 

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México al distrito 12 de Puebla, Carolina Beauregard Martínez, rechazó que los partidos políticos se hayan negado a realizar debates e insistió que la Junta Distrital del Instituto Nacional del Estado (INE) fue quien suspendió los encuentros por «falta de recursos».

Lo anterior, luego de que el consejero de la Junta Local del INE, Gerardo Sánchez Yanes, desmintió que el órgano electoral no haya organizado estos ejercicios por el presupuesto, pues señaló que fueron las esctructuras políticas quienes no aceptaron la propuesta de sus propios contendientes.

En entrevista, la panista, Carolina Beauregard, sostuvo que recibió un oficio por parte del Consejo 12 Distrital, mismo que señala que no hay recursos «suficientes» para la organización de debates.

«Con gusto les hago llegar la carta que me mandaron del Consejo Distrital número 12 donde afirman que no hay recursos para realizar un debate, entonces está no es una cuestión de declaraciones» señaló.

En ese sentido, responsabilizó al partido Morena por esta situación, pues refirió que desde la Cámara de Diputados aprobó un recorte de 3 mil millones de pesos al órgano electoral.

No obstante, Beauregard Martínez mencionó que será respetuosa de las decisiones que tome el Instituto Nacional del Estado en relación a la realización de debates, por lo que se dijo dipuesta a participar en otros encuentros realizados por medios de comunicación o universidades.

Diputados panistas en espera de debates

En ese contexto, el candidato a diputado del distrito 10 de la coalición Fuerza y Corazón por México, Humberto Aguilar Cabrera Coronado «El Tigre», informó que el próximo 19 de mayo debatirá con su adversario de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale.

La candidata a la diputación federal por el distrito 9, Pilar Morán, mencionó que ya recibió la notificación por parte del Consejo Distrital para debatir, sin embargo, acusó que su contricante, Antonio Gali López no tiene intenciones de participar en este encuentro.

Mientras que los candidatos Julián Rendón Tapia y José Juan Espinosa Torres, del distrito 6 y 11 respectivamente, dijeron que están en espera de que el órgano electoral confirme la organización de sus debates, pues ya enviaron previamente una solicitud para compartir sus propuestas.

