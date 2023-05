El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirma que siempre lleva consigo una pistola en caso de urgencia.

Según explicó el dirigente ucraniano en una entrevista para un medio local, sabe utilizar armas y siempre las lleva consigo por si «tiene que devolver los disparos». Entretanto, el mandatario rechazó entre risas la sugerencia del periodista que insinuó que podría utilizar su pistola para suicidarse en lugar de ser capturado.

«No, no, no», negó Zelenski. «No es [para dispararme] a mí mismo. Para devolver los disparos, seguramente». Zelenski explicó que habría sido una «vergüenza» si hubiera sido capturado por las fuerzas rusas, refiriéndose a las fases iniciales del conflicto.

Asimismo, el líder ucraniano admitió que en aquel tiempo «había cajas con armas y municiones en diferentes partes de Bankova», la calle donde se encuentra la oficina presidencial.

Anteriormente, las fuentes del artículo The Times afirmaron que, tras el inicio de la operación militar rusa, las principales autoridades ucranianas fueron ubicadas en búnkeres subterráneos. En un principio estaba previsto que los funcionarios permanecieran bajo tierra durante una semana. Sin embargo, siguiendo con lo que dice el periódico, Zelenski y su entorno vivieron ahí durante «la mayor parte de dos meses».El ex primer ministro israelí Naftali Bennett, que actuó como mediador entre Rusia y Ucrania, también reveló que el mandatario ruso, Vladímir Putin, le prometió no matar a su homólogo ucraniano. Esto sucedió cuando el propio Zelenski le pidió contactar con el mandatario ruso y asumir el papel de mediador en las negociaciones. Solo después de haber recibido las garantías de seguridad por parte de Bennett, Zelenski salió del búnker, asegura el propio ex primer ministro israelí.

Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación fue definido por el presidente ruso, Vladímir Putin, como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

Fuente Sputnik

