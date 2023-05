Periódico The Times: Ucrania no está preparada para la contraofensiva, pero ya no tiene elección

Las Fuerzas Armadas de Ucrania no están preparadas para la contraofensiva, pero ya no tienen elección, reportó este sábado The Times, citando a funcionarios británicos al tanto del asunto.

Las fuentes del medio afirman que los militares ucranianos se muestran confiados ante la contraofensiva. «Están dispuestos a ello y a ganar terreno», aseveró uno de los informantes. Sin embargo, es poco probable que Ucrania consiga más que «modestas ganancias territoriales» frente a las fuerzas rusas, según datos de la inteligencia estadounidense.

El periódico escribe que los militares ucranianos todavía carecen de defensas aéreas adecuadas para cualquier gran operación ofensiva, lo que les pone en peligro frente a la aviación rusa.

Asimismo, Moscú está al tanto de las posibles variantes del plan ucraniano, detalla The Times, para agregar que las fuerzas rusas se están preparando, y las fotos satelitales muestran un número creciente de trincheras y fortificaciones, especialmente a lo largo de las probables líneas ofensivas de Ucrania hacia el sur, detalla el medio.

No obstante, se indica que Kiev no tiene más opción real que lanzar una gran ofensiva en primavera o verano. «Los ucranianos nos sorprendieron tanto como [el presidente ruso Vladímir] Putin en el pasado, pero ahora tienen mucho menos margen de maniobra […] y los rusos lo saben», declaró un funcionario estadounidense.

«El presidente [ucraniano Vladímir] Zelenski ha gestionado Occidente con gran habilidad, pero para mantener su apoyo tiene que mostrar lo que las fuentes de Washington llaman, con bastante mal gusto, un ‘retorno de la inversión’«, concluye el periódico.

El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, dijo esta semana en una rueda de prensa que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas «en un sentido general» para la contraofensiva. «Tan pronto como la voluntad de Dios, el clima y los comandantes lo decidan, lo haremos», resaltó.

Fuente RT

