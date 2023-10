Psicóloga Carla Barrera por Cony Capelli de Gran Hermano: «El profesional de la salud mental que la atendió debió haber recomendado su salida»

Difíciles días ha vivido la concursante del reality de Gran Hermano, Constanza Capelli, puesto que, tuvo un grave altercado con su «mejor amiga del encierro», Jennifer Galvarini (Pincoya), el que terminó con Capelli pidiendo la expulsión de su amiga. Sin embargo, dicha situación tomó un giro inesperado cuando Cony confesó que el conflicto con Pincoya se desencadenó a raíz de la información que llegó desde el exterior con el regreso de los participantes del repechaje.

«Empecé a sentir mucha ansiedad, angustia», dijo Cony Capelli, refiriéndose a las bromas de las que había sido víctima a lo largo del día. Antes de la fiesta, intentó renunciar en el confesionario debido a su inestabilidad emocional y una crisis de ansiedad que estaba padeciendo.

Tras observar los vídeos del reciente comportamiento de Cony, la psicóloga Carla Barrera conversó con El Ciudadano, para entregar un análisis desde lo que se ha visto, ya que, se entiende que la participante está siendo contenida profesionalmente al interior de la casa estudio, por lo que el episodio presuntamente evidencia “por su historia de vida, de lo poquito que ha contado, parece ir encaminado a un trastorno límite de la personalidad”.

“Esto le compete a un psiquiatra (…) Se ve mucha frustración frente al abandono, por eso ella habla mucho de lealtades, pero al final no lo logra sostener”, explica la especialista.

Silencio de la producción

“A mi parecer, lo de ayer fue mal manejo de la producción y sólo querían conseguir audiencia. El hecho de que haya explicado que se sentía mal antes de la fiesta, en un lugar donde tienen ayuda psicológica, sabiendo que el alcohol puede ser un factor de riesgo, aun así le dieron tequila y piscola. El profesional de la salud mental que la atendió debió haber recomendado su salida, si no, el cuidado frente a ese tipo de cosas debería ser mayor”, sostiene Barrera.

Para la psicóloga, estas crisis se habrían gatillado tras los nuevos ingresos a Gran Hermano, quienes llegaron con información que sólo unos pocos manejan, por lo que la molestaron, sin que Cony comprendiera lo que estaba sucediendo.

«Entonces, una persona de esas características sometida constantemente a frustraciones externas y de forma agresiva, con bullying, sumado a los meses de encierro, etc, explotó. Ella no debería estar expuesta a sustancias que puedan alterar más aún su sentido de la realidad, a menos que esté en un espacio más seguro y estable. Se notó mucho el manejo de la producción porque ella contó su versión sobre cosas que la producción no mostró nunca”, concluye.

**Es importante precisar que esta es una entrevista y nota informativa realizada a una especialista en salud mental, desde una opinión y análisis de lo observado mediante lo transmitido por CHV. No corresponde a un diagnóstico médico. Es muy importante visibilizar y tratar con responsabilidad la salud mental, y crear espacios de difusión conscientes**