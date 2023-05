¿Quién fue Sun Ra?

Hasta pocos años antes de su muerte, la fecha de nacimiento del músico y poeta Sun Ra fueron un misterio. Sun Ra era su nombre artístico y su identidad había quedado desplazada por un trabajo de automitificación que había tomado décadas. Pero, ¿quién fue Su Ra?

Sin embargo, John F. Zwed, autor de la biografía publicada en 1997 Space is the place: the lives and times of Sun Ra (El espacio es el lugar: las vidas y tiempos de Sun Ra) logró, tras una vida de investigación, dar con el verdadero nombre y fecha de nacimiento de Sun Ra: Herman Poole Blount, nacido el 22 de mayo de 1914, y fallecido el 30 de mayo de 1993.

La figura de Sun Ra trasciende barreras de género artístico, de lo real y lo ficticio, lo físico y lo metafísico. Es la historia de un hombre que no se conformó con el origen que le había tocado en el mundo de lo real y lo concreto, y se decantó mejor por un origen cósmico y trascendental,a partir del cual creó música y poesía. .

Herman Poole Blount nació y creció en Birmingham, Alabama, a decir de su biógrafo, «una de las ciudades tan segregadas racialmente que los negocios pertenecientes a afroamericanos se encontraban oficialmente confinados en un barrio encapsulado», y que era «el sitio de reclutamiento más importante para el Ku Kux Klan».

Durante los años 40 del siglo pasado, Poole Blount se mudó a Chicago. Ahí se cambió el nombre primero a Le Sony’r Ra y después a Sun Ra, con el segundo término en referencia al dios egipcio del sol y del origen de la vida. Siempre manifestó un interés en lo divino y en lo atemporal, o bien al universo de posibilidades que se sustraían al tiempo que le había tocado vivir.

En alguna entrevista declaró:

«Yo y el tiempo nunca nos llevamos bien -solamente nos ignorábamos el uno al otro. Yo vine de otro lugar pero [la voz del Creador] llegó a mí a través del laberinto y la monotonía de la existencia. Pero si no hubiera si así, no habría podido llegar a mí y estaría como el resto de la gente en el planeta, que están bailando en su ignorancia (…) Llegué a este planeta en un día muy especial, como ha sido establecido por sabios y astrólogos como una fecha muy importante (..) en una posición en la que un ser espiritual puede llegar en un punto muy particular». Sun Ra

Según declaraba Sun Ra, no se consideraba humano ni recordaba haber llamado «madre» a entidad alguna. Se consideraba un visitante proveniente de Saturno, cuya residencia en este planeta era un proyecto temporal.

Asumía, pues, la inmersión total en un personaje artístico, como más adelante lo harían David Bowie y otros más. Sun Ra, con su autobiografía inventada, se convertía así en un pionero de la corriente artística conocida como «Afrofuturismo»

Quienes lo conocieron más de cerca, tales como sus maestros de primaria, lo recuerdan como un niño estudioso, reservado y circunspecto. A pesar de que fue un niño sano, al llegar a la juventud empezó a desarrollar problemas de salud, tales como una hernia.

Todo comenzó con un piano

De acuerdo a su biógrafo, en su cumpleaños número 11 recibió un piano como obsequio de su tía abuela. Para envidia de su hermana y primo, desde el principio tuvo la habilidad de tocar sin partitura, con gran apego a la pieza original. No tardó en memorizar todo el himnario religioso de su abuela.

Semanalmente, concurría con su tía abuela a ver presentaciones musicales en vivo. Ahí, antes de llegar a la mayoría de edad, pudo ver en primera fila a leyendas de la talla de Duke Ellington, Ethel Waters y Fletcher Henderson.

Ya en su vida como músico profesional, a partir de la década de los ’50, Sun Ra fue la pieza central de la big band Arkestra, donde pudo compartir el escenario con intérpretes y compositores de la talla de Marshall Allen y June Tyson. Pronto comenzaron a ganar fama en el círculo musical jazzístico del área de Chicago, aunque con el paso del tiempo la banda se terminó afincando en el barrio alemán de Filadelfia.

Sun Ra y su Arkestra

En su composición, la banda crea una estética musical híbrida a partir de la incorporación de diversos estilos, tales como el Chicago blues, el ragtime, y el swing, todos ellos atados por el nudo del jazz afrofuturista. Las piezas suelen ser largas y contemplativas, densas y abstractas, propicias al acompañamiento del trabajo intelectual. A través de sus notas, es posible retrotraerse varias décadas en la historia de los barrios obreros afroamericanos estadounidenses.

Su música ha servido de inspiración a diversos músicos de jazz contemporáneo. Uno de los músicos más destacados que reconocen esta tradición es Jeff Mills, productor techno del área de Detroit, y la mente detrás del proyecto Galaxy to Galaxy, así como Undergound Resistance, ambos encuadrados en el ideal de crear una estética futurista para las clases trabajadoras afroamericanas.

Hoy recordamos a Sun Ra con un fragmento de uno de sus poemas: Astro Black (1970), del que ofrecemos a nuesta lectoría una traducción propia.

«Mitología Astro-Negra

Inmortalidad Astro-Temporal Astro-Pensamiento en Sonido Mítico Astro-Negro del Espacio Exterior Astro Natural de las Estrellas Más Oscuras Astro Alcance Más Allá de las Estrellas Hacia el exterior en el Sinfín Sinfín Astro-Negro Americano El Universo es mi Voz El Universo me habla a través del Amanecer A aquellos de la Tierra y otros Mundos Escucha mientras tienes la Oportunidad Encuentra tu lugar entre las Estrellas Escucha el Mundo Exterior Ritmo multiplicidad Armonía, ecuacional Horizonte Melodía Astro Negro y Cosmo Oscuro Astro Negro y Cosmo Oscuro Astro Negro y Cosmo Oscuro Astro Mitología oscura Inmortalidad Astro-Intemporal Astro Pensamiento en Sonido Místico Astro Mitología Negra". Versión de Daniel Carpinteyro

datadura

Nombre legal: Herman Poole Blunt

Fecha y lugar de nacimiento: 22 de mayo, 1914

Muerte: 30 de mayo, 1993

Discográficas: Thoth Intergalactic, El Saturn, MPS, Impulse!

Total de discos de estudio publicados en vida: 40.