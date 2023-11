“Racismo, clasismo y elitismo”: Berdine Castillo sacude al atletismo nacional con nueva denuncia

La estela de sonrisas y armonía que hubo durante los Santiago 2023 parece desvanecerse. A sólo horas de que finalizara la ceremonia de clausura, cayó la primera denuncia por irregularidades al interior del atletismo chileno. Sin embargo, habría más.

Las polémicas

El lunes pasado, la velocista Poulette Cardoch hizo pública una situación que pasó desapercibida previa al desarrollo de la carrera de 4×400.

Cardoch acusó que el entrenador de relevo, Marcelo Gajardo, sacó a Poulette y Berdine Castillo sólo horas antes del inicio de la competición sin motivos de peso, ignorando que Cardoch y Berdine son la tercera y cuarta marca a nivel nacional.

Cabe destacar que Gajardo “entrena a quien era la primera reserva y trabaja para el club por el que corre la segunda”, dice Castillo.

Pese a que Cardoch fue reconsiderada a la cuaterna, desistió de participar, puesto que la situación la afectó física y emocionalmente.

Durante la noche de ayer, Berdine Castillo, la atleta haitiana-chilena también dijo presente y publicó un comunicado no solo afirmando lo dicho por Poulette, sino que agregando más detalles que involucran a Ximena Restrepo, la madre de Martina Weil.

Factor Restrepo

Berdine detalla que una vez que es reintegrada al equipo comenzaron los problemas.

“Con nuestro regreso, hubo compañeras que amenazaron con bajarse del equipo y me hicieron la “ley del hielo”. De hecho, hice preguntas a las compañeras de la posta y se rehusaban a dirigirme la palabra durante el calentamiento”.

Castillo agrega que además fue “increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación”.

Entre esas personas, se encontraba la exatleta Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics, quien, según Castillo, “gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400”, explica.

Esta polémica se suma a los duros comentarios que tuvo Restrepo hacia la velocista nacional, Isidora Jiménez en el año 2016, tras sus malos resultados en los Juegos Olímpicos de Río.

“Ella es bonita, carismática, pero también debe acompañarlo con resultados. No puede ser solamente eso, una no puede ser atleta solamente porque es bonita. Tienes que respaldarte y si ella no es capaz de bajar los 23 segundos en todas sus carreras, no va a conseguir nada”.

Sus dichos salieron nuevamente a la luz tras lo ocurrido en CHV cuando Isidora Jiménez fue víctima de duros e injustificados comentarios por parte de Fernando Solabarrieta y la exatleta Macarena Reyes.

Durante la madrugada de hoy, la atleta nacional Martina Weil publicó un video en su cuenta personal de Instagram contando su versión de los hechos.

En él, Weil enfatizó en la falta de liderazgo por parte de “los adultos responsables” y ofreció disculpas a sus compañeras.

“A Poulette y Berdine perdón por no haber sido una mejor capitana de equipo. Nunca fue mi intención que se sintieran así, y si no salí antes a defenderla fue porque no entendía lo que pasaba”, expresó.

Por último, fue enfática en atribuir las responsabilidades a las esferas superiores y no a los atletas.

“Ojalá haya un cambio en la Federación y las reglas queden claras porque estas cosas suceden por la falta de liderazgo, porque no es culpa de los atletas, esto es culpa de lo que viene de más arriba”, finalizó.