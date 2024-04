Recursos de EE.UU. para atender causas de migración no es chantaje: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, contrario a lo difundido en algunos medios de comunicación estadounidenses, no es un chantaje a Estados Unidos la solicitud que hizo el Gobierno de México para que destine 20 mil millones de dólares anuales a la atención de las causas de la migración en países de América Latina y el Caribe.

“Yo he venido planteándole a los presidentes de Estados Unidos que se ayude a los pueblos porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad. La gente tiene que buscarse la vida y se van con ese propósito a Estados Unidos, pero si en sus lugares de origen tuviesen oportunidades de trabajo y se hubiese bienestar, pues no salen”.

En conferencia de prensa matutina reiteró que el presupuesto ayudaría a aminorar el flujo migratorio y los riesgos a los que se exponen las personas durante su tránsito.

«Ahí dicen —porque ya lo he escuchado no sólo durante el gobierno del presidente Trump sino también con el presidente Biden— de que eso no resuelve el problema porque los gobiernos de América Latina y del Caribe son muy corruptos y es tirar el dinero y es como una excusa, como un pretexto, para no ayudar en nada o ayudar. Por ejemplo, en cuestiones armamentistas, lo que hacían aquí con el plan Mérida, que regalaban helicópteros artillados, armas, cuando lo que se necesita es atender las necesidades de la gente».

