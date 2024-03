Republicanos insinuan «eventual fraude» ante doble jornada de votación en Municipales 2024

En medio de la discusión por extender el plazo de votación a dos días para las próximas elecciones municipales de octubre, dos diputados del Partido Republicano entregaron una carta al Servicio Electoral (Servel) para que recapacite su decisión.

Según detalló Cooperativa, los parlamentarios José Meza, Cristián Araya y Catalina del Real llegaron hasta el Servel solicitando mantener un día de votación y no ampliarlo como pretende el organismo.

Según detalló Cooperativa, Araya indicó que «la exigencia de mantener el control de las urnas, cuando se pase de un día a otro, abre las posibilidades a un eventual fraude. Creemos que el sistema más seguro es el de una sola jornada», señaló.

«No vayamos en contra de la opinión de Chile, no vayamos contra el comercio, no vayamos contra los municipios, que también dicen que para ellos va a ser un gasto significativo hacerlas en dos días», sostuvo la exrenovación nacional, Catalina del Real.

La idea del Servel de extender de uno a dos días las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, responde a una cuestión de tiempo. Ante la cantidad de candidatos y cargos, «una persona demorará en promedio 5 minutos», señaló hace unos días Andrés Tagle a Radio Sonar.

Pensando en la cantidad estimada que vote, la jornada podría extenderse por 14 horas, sin embargo no alcanzar a ser 12 en una elección normal, por lo que para el Servel, es mejor que se realice en dos. El Gobierno ya tiene en su poder la petición del organismo encabezado por Tagle.

Durante la pandemia, ya se realizó una elección en dos jornadas. Pese a que la motivación era distinta, no hubo denuncias ni sospechas de fraude, señaló Cooperativa.