Salió trasquilado: Senador Fidel Espinoza intentó atacar a CIPER pero rápidamente fue desmentido

El pasado 27 de marzo, un reportaje de CIPER reveló el millonario negocio familiar del senador Fidel Espinoza en Puerto Montt, avaluado en $4.200 -pagados por dos inmobiliarias y el que no había transparentado-. Sin embargo, dos días después de la publicación, Espinoza intentó atacar al medio de investigación -a través de su perfil de X-, acusándolos de periodismo tendencioso.

«No solo explica el profundo silencio, sino que también tendenciosos reportajes de @ciper. No pasaron 24 horas y ya el país puede darse cuenta, q cuando atacas la corrupción puedes ser objeto de las peores bajezas. Iremos cada día x mas», afirmó el senador, acompañando su posteo con una imagen del académico Juan Pablo Luna, exintegrante de Democracia Viva.

No obstante, este intento de denostación no tardó en ser desmentido por el editor de CIPER, Nicolás Sepúlveda, quien aclaró que Luna nunca ha formado parte del equipo, aunque sí ha publicado columnas, como otros cientos de académicos: «Las teorías de la conspiración se usan para desviar el foco de lo importante, y no es serio ni sano», dijo Sepúlveda.