Se filtran fotos del rodaje de Joker 2 y los fanáticos ya tienen sus teorías sobre la secuela

Durante la tarde de este domingo se comenzaron a filtrar en redes sociales fotografías del rodaje de Joker: Folie à Deux (Joker: Locura de dos), la secuela de la exitosa película de 2019 protagonizada por Joaquin Phoenix. Las imágenes han dado rienda suelta a los fanáticos, que ya han elaborado sus teorías sobre la historia que abordaría esta nueva entrega.

Una de las imágenes filtradas muestra a un extra caracterizado como el príncipe payaso del crimen con el mismo maquillaje y traje rojo que pudimos apreciar en la cinta de 2019, mientras que a su lado camina un acongojado Joaquin Phoenix en el papel de Arthur Fleck, la verdadera identidad del Joker.

La fotografía levantó sospechas de los fanáticos, quienes interpretaron que el personaje encarnado por Phoenix deberá lidiar con alucinaciones o distintas personalidades a lo largo de la película. Respaldando esa teoría, un video filtrlado de las grabaciones muestra al Joker original escapando de sus otras versiones por las calles de Gotham.

En esa línea, dado que Arthur Fleck/Joker terminó internado en el hospital psiquiátrico de Arkham al final de la primera película, se especula que en algún momento de la secuela logrará escapar a su encierro, y de ahí la persecución que se puede apreciar en el video.

SPOILERS – #Joker2: Folie à Deux



El Joker de Phoenix siendo perseguido por 2 personalidades más de él. esta película será una joyita. pic.twitter.com/zFDxiAyZie March 4, 2023

¿Dónde encaja Joker dentro del nuevo universo DC?

El pasado 31 de enero, James Gunn anunció las películas que conformarán el «Episodio 1» del renovado universo DC. Dentro de este primer arco, llamado Gods and Monsters, se incluye una nueva cinta de Superman sin Henry Cavill, una película sobre Supergirl, series de televisión sobre los Linternas Verdes y las amazonas, y un spin-off de The Suicide Squad centrado en Amanda Waller.

Gunn aprovechó la ocasión para aclarar qué sucederá con obras como The Batman o Joker, que no parecen encajar dentro de este nuevo universo compartido que se está gestando al interior de DC Studios. El director estadounidense confirmó que estas películas no se unirán al universo principal, sino que serán proyectos independientes que formarán parte de DC Elsewords, es decir, mundos paralelos que no afectan la continuidad de la historia central.

Según ha informado Warner Bros, Joker: Folie à Deux se estrenará en salas de cine de todo el mundo el 4 de octubre de 2024.