Shakira responde a polémico comentario de Piqué sobre su origen latinoamericano

La cantante de origen colombiano, Shakira, vuelve a ser centro de noticias luego de que le respondiera con un breve mensaje, pero de forma contundente a su ex pareja, Gerard Piqué, tras las recientes polémicas declaraciones de este.

El ex futbolista del Barcelona FC se refirió al origen de la también compositora, específicamente a las críticas que ha recibido últimamente, haciendo mención específica al año pasado, en el que finalizó su relación de 12 años.

En una transmisión de la cuenta de Twitch de Jijantes, equipo de la Kings League, de Piqué, el empresario español habló largamente sobre la costumbre de muchas personas de criticar a otros, incluso cuando no los conocen, e hizo un llamado a restar importancia a los comentarios nocivos de terceros.

Pero, el comentario que rápidamente generó polémica fue: “Mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles. No me importa nada, de verdad, cero, cero. Porque es que no los conozco de nada, son gente que, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí, qué importancia les tienes que dar, es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

Ante esto, Shakira publicó un post en su cuenta oficial en la red social Twitter diciendo “Orgullosa de ser latinoamericana”, acompañado de 21 emojis de banderas de la región, que ya cuenta con más de 900.000 “me gusta” y más de 100.000 retuits, según reseña CNN.