Sheinbaum defiende a AMLO tras señalamientos de Tim Golden

La virtual candidata a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que las supuestas acusaciones realizadas por el medio estadounidense Tim Golden en contra del presidente López Obrador son falsas, y generadas por una «coyuntura electoral».

A través de sus redes sociales, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México refirió que los señalamientos en los que formulan un supuesto financiamiento por parte del narcotráfico en favor de la primera campaña presidencial de López Obrador son totalmente falsas, ya que «únicamente tienen un fin electoral».

Asimismo, Sheinbaum Pardo puntualizó que dicho artículo se basó en una investigación realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2010, misma que posteriormente fue descartada por falta de pruebas.

«¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que no quieren a nuestro movimiento. No puedo decir más cosas porque luego el INE nos regaña, pero evidentemente porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento, y es muy importante decir que nunca, y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie. Es importante que se conozca porque se puede malinterpretar».

Claudia Sheinbaum Pardo

Candidata a la Presidencia de México