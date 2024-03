¿Te lo imaginas?: Harold Mayne-Nicholls inicia gestiones para «postular a los Juegos Olímpicos de 2036»

Durante esta semana, Harold Mayne-Nicholls, llegó hasta la International Sports Convention, donde fue invitado a exponer sobre su experiencia como organizador de los Juegos Panamericanos y Patrapanamericanos Santiago 2023.

En el evento realizado en Londres, el director ejecutivo de la instancia presentó algunas claves de lo que fue el rotundo éxito de la cita deportiva.

Durante la visita, reflotó la opinión del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien manifestó que nuestro país «estaba para grandes cosas». Ante esto, Mayne-Nicholls señaló que «nos encantaría poder postular a unos próximos Juegos Olímpicos, sería extraordinario que, parte del legado de Santiago 2023, fuera apuntar a los Juegos del 2036«.

En conversación con El Deportivo, Mayne-Nicholls se explaya respecto a estos dichos y señala que «hay tres personas de nosotros que ahora están viendo ese tema. Cómo ordenarlo bien, el tema de la hotelería, el tema del ticketing, el tema de la organización en general… cosa que si el día de mañana nos dicen que postulemos, tengamos algo avanzado«, dice.

Además, agrega que se si bien no es una postulación formal, señala que se trata de contar con los antecedentes preliminares ante una eventual candidatura «por que si no, nos podemos pillar los dedos. Y no podemos llegar a última hora a presentar algo que no vamos a alcanzar. Entonces, estamos preparando todo en libros gigantescos para estudiar y postular. Así que estamos trabajando en eso», sentenció.