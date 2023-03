The Weeknd protagonizará película junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan

El cantante canadiense The Weeknd será el protagonista de una nueva película que tiene en su elenco a estrellas de la talla de Jenna Ortega y Barry Keoghan. Según reportaron medios estadounidenses, el proyecto habría sido escrito y producido por el mismo artista, y será dirigido por Trey Edward Shults, quien estuvo a cargo de It comes at night (2017) y Waves (2019).

La película no será la primera incursión de The Weeknd en el cine: ya en 2019 compartió créditos con Adam Sandler en la aclamada Uncut Gems, y este año debutará en la pantalla chica con la serie The Idol de HBO.

También coescrita por The Weeknd, The Idol contará la historia de un gurú de autoayuda y líder de un culto que entabla una relación con una estrella de pop en ascenso. Como no podría ser de otra manera, la ficción tendrá como telón de fondo la industria de la música y contará con la participación de reconocidos artistas como Troye Sivan y Debby Ryan.

En el caso de la película en producción, el cantante no ha querido revelar mayores detalles acerca del género o de la trama, pero sí sabemos quiénes serán sus compañeros de elenco. Según reportó Deadline, la cinta estará coprotagonizada por la actriz Jenna Ortega, conocida por su papel de Merlina en la serie de Netflix Wednesday, y el actor irlandés Barry Keoghan, que hoy se encuentra nominado al Óscar por su actuación en The Banshees of Inisherin.

A la espera de nuevos detalles acerca de la nueva cinta de The Weeknd, te dejamos el tráiler de la serie The Idol que se estrenará en HBO durante este 2023. Detallazo: su creador es Sam Levinson, el mismo responsable de Euphoria.