Tres olas consecutivas de covid-19 impactarán en China, advierten epidemiólogos

Las autoridades chinas han advertido sobre sucesivas oleadas de infecciones por covid en los próximos meses, ya que los casos siguen aumentando tras el levantamiento de las restricciones a principios de este mes.

En las principales ciudades, la gente parece quedarse adentro, ya sea con el virus o por temor a contraerlo, pero las autoridades han seguido adelante con la reapertura.

También hay cada vez más preguntas sobre el impacto total del brote actual, con solo tres muertes por covid-19 registradas oficialmente a pesar de los informes generalizados de muertes y funerarias ocupadas.

Hablando en una conferencia en Beijing el sábado, Wu Zunyou, epidemiólogo jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que el brote actual alcanzaría su punto máximo este invierno y se desarrollaría en tres oleadas durante unos tres meses, según un informe de los medios estatales de Su discurso.

Wu dijo que la primera ola se extendería desde ahora hasta mediados de enero. Es probable que se produzca una segunda ola poco después, provocada por los viajes masivos de cientos de millones de personas por todo el país para el Año Nuevo Lunar que comienza el 21 de enero.

Predijo una tercera ola desde finales de febrero hasta mediados de marzo después de que la gente regresara al trabajo después de las vacaciones.

Residentes en China informan innumerables casos de covid a su alrededor, a pesar de que el recuento oficial es de alrededor de 2000 por día. La semana pasada, la comisión nacional de salud reconoció que era “imposible” hacer un seguimiento de las infecciones asintomáticas y que ya no las contaría. La eliminación de las pruebas masivas y la reducción de las pruebas obligatorias significa que pocas personas se hacen la prueba.

Las calles de la ciudad parecieron tranquilas durante el fin de semana en Beijing y Shanghai, a pesar de una mayor liberalización de las restricciones, incluida la cancelación de 126 viajes y medidas de prueba en industrias clave, según los medios estatales.

Las preocupaciones sobre los datos del gobierno también se han extendido a la forma en que se registran las muertes. El domingo, las autoridades informaron que tres personas habían muerto, las primeras muertes por covid desde el 7 de diciembre.

China tiene parámetros estrechos para atribuir una muerte a Covid, a diferencia de cualquier condición subyacente que también sufriera el paciente de Covid. Tampoco publica datos sobre el exceso de muertes, lo que ha ayudado a medir las muertes por covid en otras jurisdicciones con parámetros estrechos similares o mantenimiento de registros deficiente.

El informe del domingo de muertes en un solo dígito ha chocado con la experiencia de algunas personas sobre el terreno. “Si no fuera por el hecho de que ayer al mediodía, un miembro de la familia de un amigo falleció debido a la infección con el coronavirus (niños no mayores), lo habría creído”, dijo un residente de Sichuan en Weibo.

“¿Son precisos los datos? La semana pasada, dos personas a mi lado murieron repentinamente a causa de la fiebre del coronavirus… No pude comunicarme con [las líneas de emergencia] 110 y 120 durante media hora, y vi morir a las personas a mi alrededor”, dijo otro en Beijing.

Las funerarias y los crematorios en la ciudad capital de 22 millones de habitantes también están luchando para satisfacer la demanda en medio de la escasez de personal a medida que los trabajadores y conductores se reportan enfermos, informó Reuters.

En la funeraria más grande de Beijing en Babaoshan, también conocida por manejar los cuerpos de los principales funcionarios y líderes chinos, se podían ver entrar varios coches fúnebres por minuto el domingo, mientras que el área de estacionamiento para automóviles privados también estaba llena.

“En este momento es difícil reservar un coche fúnebre, tantos familiares transportan el cuerpo con sus propios vehículos”, dijo un empleado a Reuters bajo condición de anonimato.

No quedó claro de inmediato en qué medida fue responsable un aumento en las muertes relacionadas con Covid. Las llamadas de The Guardian a varias funerarias no fueron respondidas o los empleados se negaron a hablar.

Un instituto de investigación con sede en EE. UU. dijo esta semana que el país podría ver una explosión de casos y que más de un millón de personas en China podrían morir de covid en 2023.

También sigue habiendo preocupaciones sobre la disponibilidad de medicamentos, con algunos pedidos para que el gobierno establezca límites de compra y las tasas de vacunación aún bajas entre los ancianos.

En su discurso del domingo, Wu dijo que los casos graves habían disminuido en comparación con años anteriores y que la vacunación había ofrecido cierto grado de protección. Se debe proteger a los vulnerables, dijo, mientras recomienda vacunas de refuerzo para el público en general.

Si bien China lanzó sus primeras vacunas contra el covid en 2021, las tasas de vacunación entre las personas de 60 años o más se han mantenido sin cambios desde el verano, según cifras oficiales. Solo el 66,4% de las personas mayores de 80 años han completado un ciclo completo de vacunación, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Las autoridades no han hecho obligatoria la vacunación a raíz de reacciones negativas públicas anteriores. La semana pasada, China dijo que comenzaría a ofrecer un segundo refuerzo, o una cuarta inyección, para grupos de alto riesgo y personas mayores de 60 años.

Las vacunas desarrolladas en el extranjero no están disponibles en China continental, que se ha basado en inyecciones inactivadas de Sinopharm, Coronavac de Sinovac y otras opciones desarrolladas en el país. Todavía tiene que presentar su propia versión de una vacuna de ARNm, y quedan dudas sobre su eficacia en comparación con sus contrapartes de ARNm fabricadas en el extranjero, dijo Kelly Lei, médico en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China.

“Al menos la mitad de los médicos y personas educadas querían obtener los de ARNm y se negaron a obtener los chinos”, dijo Lei.

“Después de un tiempo, la gente no ve esperanza y también se ven obligados a comprar los chinos, por lo que tuvieron que aceptarlo. Algunos médicos me hablaron y me dijeron que de todos modos es inútil, ¿por qué desperdiciar el dinero?

Lei dijo que muchos de sus amigos están buscando visitar el vecino territorio chino de Macao, donde los habitantes del continente pueden recibir vacunas de ARNm.

La demanda ha aumentado en las últimas semanas, dicen los visitantes de Macao, y la plataforma de reservas en línea para la vacunación no muestra reservas disponibles hasta el 21 de enero.

El lunes, el gobierno de Macao dijo que cancelaría sus regulaciones sobre zonas de riesgo en China continental a partir del martes. También facilitó los requisitos de prueba en todas las llegadas desde el continente, solicitando un resultado negativo dentro de las últimas 72 horas, en lugar de 48.

Macao, que ha estado esencialmente cerrado durante la pandemia, depende en gran medida de los visitantes chinos. Los turistas de China continental, Hong Kong y Taiwán representan más del 90% de las visitas totales.

