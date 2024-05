Tribunal rechazó solicitud de Cathy Barriga para cambiar sus medidas cautelares: Permanecerá en arresto domiciliario

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este lunes cambiar las medidas cautelares contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien se encuentra formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La defensa de la exjefa comunal había solicitado cambiar la medida de arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno, argumentando que Barriga «tiene arraigo familiar, es una persona pública y que ya no ostenta el cargo de funcionaria pública», según consigna La Tercera.

Por otro lado, la fiscal Constanza Encina dio cuenta de un informe en el cual se analizaron las facturas cuestionadas durante el período en que Barriga estuvo a cargo del municipio, así como el cálculo final realizado por la PDI que cifró en $26 millones el monto utilizado en los peluches de «Renacín» y «Smapina», los cuales provenían de fondos para la educación municipal.

«Los nuevos antecedentes dan cuenta de que no existe ninguna duda en relación al déficit (…) son informes que dan cuenta de que se ocultaban miles de millones de pesos de la contabilidad año a año y que finalmente eso repercute también en las falsificaciones que se le están imputando a la imputada por las cuentas públicas de los años 2018, 2019 y 2020″, señaló la fiscal.

Tras la intervención de ambas partes, el tribunal decidió rechazar la solicitud de la defensa de Cathy Barriga y no se decretó modificación en sus medidas cautelares. Sin embargo, sí se le autorizó a salir los días viernes para acompañar a su hijo a terapias médicas, algo que se le había negado en instancias anteriores.

A la salida del juzgado, Barriga aseguró que «yo trabajé de corazón, soy una persona común y corriente, que llegó a la política porque me casé, me enamoré de una persona ligada, una familia política, me invitaron a participar en ello».

«Estoy apegada completamente a las normas de acuerdo a lo que se me está acusando. No hay que olvidar que esta querella parte desde el alcalde Tomás Vodanovic en tiempos de campaña y la verdad que se tiene que acreditar, y para eso es la investigación. Y en eso estamos», agregó.