[Video] “La inflación me ganó”: el duro relato de comerciante argentino en medio de la crisis trasandina

Las medidas económicas de Javier Milei siguen causando estrago al otro lado de la Cordillera. Ayer se hizo viral el lamento de un comerciante luego de comunicar al aire que deberá cerrar su negocio producto de la inflación.

Conmoción generó el relato del dueño de un minimercado (almacén) quien aseguró que “la inflación me ganó”. En medio de sollozos, relató que la situación país hace imposible sostener el negocio “voy a terminar cerrando esta semana”, expresó.

“La realidad es bastante cruda, la inflación es el cuco de los negocios hoy en día. Yo, en lo personal, me rindo, no puedo con la inflación voy a terminar cerrando esta semana porque no puedo más. La gente que me conoce sabe que soy un guerrero, pero esto me superó. La inflación me ganó”, sentenció.

Mira la entrevista aquí: