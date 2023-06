Youtuber que estuvo en submarino al Titanic reveló cláusulas del viaje: «Si te mueres es tu problema»

El youtuber visitó el sumergible hace poco más de un año con el fin de hacer contenido en medio de la pandemia. Tras esto se convirtió en el primer mexicano en estar en el submarino que ahora se encuentra perdido.

Alan Estrada es un youtuber mexicano que se ha dedicado a recorrer todo el mundo mostrando sus viajes a sus seguidores, así llegó durante el año pasado al submarino Titán con el fin de conocer los restos del Titanic.

En ese entonces la misión tuvo que desarrollarse dos veces, pues la primera no tuvo los resultados esperados, pues se trata de un submarino experimental. En la segunda ocasión, tal como explicó él mismo, todo funcionó de la manera adecuada y pudo capturar imágenes históricas del transatlántico.

Sin embargo, antes de embarcarse en esta aventura, el creador del canal “Alan x el mundo”, reveló que tuvo que pagar una costosa entrada y que en las cláusulas del viaje se estipulaba que Ocean Gate no se hacía responsable de las muertes de sus tripulantes.

El valor de la expedición en el sumergible Titán

Fue en conversación con el periodista Jordi Rosado en su programa web que el youtuber explicó su acercamiento al submarino Titán: “Miriam y Karla que trabajan en mi equipo y son unas tipazas, me enviaron un artículo sobre esta empresa turística que estaba promocionando los viajes al Titanic y dije ‘ok, vamos a ver qué pasa»”, tras esto envió un formulario y fue contactado a través de zoom para conocer más detalles de la expedición.

Después de esto quedaba el paso de pagar su cupo por la expedición, suma que ascendía a 125 mil dólares, algo así como 100 millones de pesos chilenos. “Ahora cuesta el doble”, aseguró al periodista.

“Tenía que hacer la transferencia y tenía un mes para arrepentirme y me la regresaban íntegra”, detalló. Cuando finalizó el periodo de garantía, el youtuber aseguró que se replanteó la idea de visitar el Titanic en el submarino: “Dije: ‘qué chingados estoy haciendo’, y de repente dije: ‘bueno, que es lo peor, esta es una empresa sería»”, se dijo para tranquilizarse.

Las cláusulas del viaje

Sin embargo, finalmente cuando decidió embarcarse en la aventura, volvió a enfrentarse al miedo después de recibir las cláusulas del viaje.

“Llega el día de hacerlo y me mandan el release (comunicado) que tenía que firmar de responsabilidades y era una biblia, cuando lo leí me asuste mucho“, admitió. “Básicamente (decía), que si te mueres es tu pedo (problema)”, aseguró.

Ante lo que detalló el texto del contrato: “Estoy consciente de que estoy subiéndome a un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades y que además es el primer sumergible hecho de fibra de carbono que ha intentado bajar a estas profundidades”.

Tras esto fue consultado sobre si los tripulantes recibían una preparación física antes de sumergirse, a lo que respondió: “No hombre (…) mi única preparación fue comer ligerito”, confesó.

Fallas del primer intento

Sin embargo, el youtuber que bajó en el submarino a ver el Titanic detalló que antes de sumergir a los tripulantes, el protocolo estipula una expedición de prueba donde va el dueño de la empresa y creador del sumergible, además de un científico a cargo del proyecto.

Pero en el primer intento, estos tuvieron dificultades para volver a tierra, pues se acabó la batería del submarino y se demoraron 10 horas en reflotarlo. “Como no salieron las cosas, ahí me dijeron: ‘Alan no vamos a bajar, hay cosas que arreglar, se dañó el sumergible, pero puedes volver el año que entra y no te cobramos extra»”, le habrían propuesto, lo que aceptó.

No obstante, también advirtió de los riesgos del viaje: “El mayor riesgo de una expedición de ese tipo, sobre todo la que nosotros hicimos (…) es que te puedes atorar con un fierro del barco o con una red de pescar, te pasa eso y no hay forma de que alguien baje a rescatarte“. Esto, pues, no existe otro sumergible igual en el mundo con la capacidad de salvar a sus tripulantes.

Cabe recordar que para este martes los actuales pasajeros del submarino Titán le quedaban 40 horas de oxígeno de las 96 que tiene de autonomía, por lo que el tiempo sigue corriendo sin resultados favorables.

Por Constanza Bello Caipillán

Fuente BioBioChile

