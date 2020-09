¿Nos sentimos más felices en compañía de amigos, pareja o padres?

Una investigación realizada por Nathan Hudson, profesor de psicología de la Universidad Metodista del Sur, en el estado de Texas (EE. UU.), llegó a la conclusión de que las personas reportan niveles más altos de bienestar cuando están con sus amigos que cuando están con su pareja romántica o con sus hijos.

De hecho, estar en compañía de la pareja registró la menor cantidad de felicidad entre estos tres grupos, según revelan los resultados del estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology.

Para realizar la investigación fueron encuestadas 400 personas en relación a los momentos compartidos con sus amigos o familiares, y se le pidió que calificaran entre 0 (nunca) y 6 (casi siempre) los sentimientos que experimentaban una vez concluían los encuentros, entre los que figuraban: felicidad, satisfacción y sentido de propósito.

Foto: Pixabay/referencial.

Hudson explicó que los resultados del estudio no se relacionan con la «naturaleza fundamental de las relaciones» entre la familia y las amistades, y aclaró que los resultados no significan que las personas no sientan felicidad por sus parejas e hijos. «Este documento ofrece una visión optimista de la familia y sugiere que las personas disfrutan genuinamente de sus parejas románticas e hijos», aseveró.

Los resultados podrían estar asociados con el hecho de que las personas, en líneas generales, pasan su tiempo libre con sus amigos mientras que a menudo se dedican a tareas domésticas en compañía de sus familiares.

Fuente: Actualidad RT.