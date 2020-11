Turco recopiló teléfonos celulares durante 20 años y ahora muestra su asombrosa colección

Sahabettin Ozcelik, un reparador de teléfonos que vive en la provincia de Van en el este de Turquía, ha estado recolectando teléfonos celulares durante veinte años. Ahora tiene una asombrosa colección de 1.000 modelos distintos de teléfonos móviles en su poder, informó el portal albawaba.com.

Ozcelik decidió, mientras practicaba su oficio, conservar los modelos de teléfonos celulares antiguos que encontró en su línea de trabajo y comenzar su propia colección.En los veinte años que ha estado recolectando teléfonos celulares, fue víctima de un robo, y los ladrones se han escaparon con 700 de sus aproximadamente 1.700 teléfonos.

El hombre exhibe los teléfonos coleccionados en una habitación separada de su casa, cuidando de manera ordenada las muestras que solían ser utilizadas por miles de personas en su apogeo.

Sahabettin Ozcelik manifestó que eligió su profesión hace veinte años debido a su interés en los teléfonos celulares, y que ha estado coleccionando modelos antiguos desde entonces.

El turco piensa que esta colección podría servir para el conocimiento

de las generaciones futuras. Foto: albawaba.com.

Dijo que decidió comenzar la colección, al pensar que la gente finalmente ya no podrá encontrar estos modelos, porque se descontinúan constantemente, a medida que los nuevos llegan al mercado.

Hay teléfonos que compró y arregló y los guarda en su casa. Todos los teléfonos están en condiciones de funcionamiento, con las baterías intactas, casi todos son de la época en la que la gente apretaba los botones para llamar en lugar de tocar la pantalla, dijo.

“Todos los teléfonos son muy raros y valiosos. He tenido varias ofertas antes, pero no entregué mi colección. Designé una habitación en mi casa para los teléfonos. A veces me cuesta mantenerme al día con su mantenimiento. Si Dios quiere, otro coleccionista los cuidará cuando yo me vaya y los dará a conocer a las generaciones venideras”, dijo.

