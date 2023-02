Manchester City habría cometido récord de infracciones en la historia de la Premier League

Manchester City habría cometido la mayor cantidad de infracciones en la historia de la Premier League con más de 100 violaciones a sus reglas, lo que, de probarse, ocasionaría la expulsión del club, suspensión o descuento de puntos.

Una comisión independiente se encuentra considerando los cargos luego de las acusaciones de la Premier League contra el equipo de fútbol, por lo que de encontrarlo culpable aplicará cualquier castigo que considere apropiado.

No dar “una visión fiel y real de la situación financiera del club”, no “incluir todos los detalles” de la remuneración de jugadores y entrenadores, no cumplir con las normas relativas a la equidad financiera y no cooperar en una investigación de la Premier League que concluyó después de más de cuatro años, son algunas de las acusaciones.

Los cargos contra los seis veces campeones serán escuchados por una comisión independiente, que será designada por el presidente del panel judicial de la Premier League, Murray Rosen KC. Todos los procedimientos serán confidenciales y serán escuchados en privado.

A través de un comunicado el Manchester City FC manifestó estar “sorprendido por la emisión de estas supuestas infracciones de las reglas de la Premier League, particularmente dado el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la EPL. El club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente, para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición. Como tal, esperamos que este asunto se acabe de una vez por todas”.

Vale recordar que en febrero del año 2020, el equipo fue expulsado de la Liga de Campeones por la Uefa, después de que se descubrió que había violado las reglas financieras de la competencia y engañado al organismo rector europeo, solo para que la prohibición fuera anulada en apelación por el tribunal de arbitraje deportivo, reseña The Guardian.