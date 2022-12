¿Molesto por estar en la banca? Cristiano Ronaldo no entrenó con suplentes y su hermana le pide que «vuelva a casa»

La selección de Portugal provocó este martes una avasallante goleada de 6-1 ante Suiza en los octavos de final de Qatar 2022 y avanzó a la siguiente fase gracias al joven Gonçalo Ramos, autor de un triplete y quien reemplazó a Cristiano Ronaldo en el once titular de los lusos.

En los minutos previos al partido había tensión en el ambiente luego que Fernando Santos, DT de Portugal, dejara en el banquillo a su capitán y máximo referente Cristiano Ronaldo.

El técnico luso aseguró que no era un castigo por el gesto del ‘7’ en el partido ante Corea del Sur, sino una cuestión táctica.

La estrella del partido fue Ramos quien después de anotar 3 espectaculares goles, salió del encuentro no si antes recibir los aplausos por parte de los presentes en el estadio Lusail .

De este modo a los 73 minutos ingresó Cristiano Ronaldo, quien dio todo lo que pudo en el último cuarto, no fue capaz de anotar, por lo que tendrá que seguir esperando a marcar en un partido de eliminatoria mundialista.

Aunque el delantero se mostró de buen humor durante el partido ante los helvéticos y celebró los goles desde el banco de suplentes, una vez finalizado el encuentro no se quedó a celebrar la victoria con sus compañeros en el campo de juego, sino que se marchó raudamente al vestuario.

«¡Argentina, boludo!»

Luego la zona mixta periodistas de distintas partes del mundo fueron en búsqueda de su palabra, pero Cristiano se negó a dar declaraciones.

Entre la marea de corresponsales, Ronaldo distinguió a Mari Ro Varela, reportera de Equipo 10 de Salta, fue allí cuando el jugador de 37 años frenó, se rió y señaló: «¡Argentina!» «¡Argentina, boludo!», provocando la risa de todos los presentes con su singular y simpático grito.

Luego, siguió su camino y dejó el estadio Lusail.

🎙 @Cristiano Ronaldo se iba sin querer hablar en zona mixta, pero cuando le mencioné que era para #Argentina, me sonrió y lanzó una frase al mejor estilo porteño: "¡Buen día! ¡Argentino, boludo!".



🥰 Ya es mi gran momento de #Qatar2022.



🤝🏻 Gracias @DiarioOle por el audio. pic.twitter.com/tXUWgArClX — Marirro Varela 🇶🇦🏆 (@marirrovarela) December 7, 2022

No entrenó con los suplentes

Durante la jornada de este miércoles se esperaba que Cristiano Ronaldo participara del entrenamiento que efectuaron los suplentes en el campo de juego, sin embargo se quedó en el gimnasio e hizo tareas regenerativas con los que jugaron ante Suiza, consignó el periódico deportivo español Marca.

“Ven a tu casa”

Katia Aveiro, hermana del astro, se pronunció a través de las redes sociales sobre la controversia y señaló que hubo comentarios celebrando la ausencia del capitán en la cancha entre los titulares y que esas expresiones llegaron desde su propio país. En ese sentido, la mujer lamentó la ingratitud con la estrella que a lo largo de su carrera ofreció tanto a la selección nacional.

“Me alegro de que Portugal haya ganado…. E incluso esto no invalida la pequeñez de una gran parte del pueblo portugués. Y esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, siguen insistiendo en la ofensa y la ingratitud. Demasiado triste con lo que leo y escucho no aquí en Catar sino en mi país en su país… Pero realmente triste”, agregó.

Katia confesó que le gustaría que Cristiano abandone al equipo de Portugal, incluso en pleno desarrollo de Qatar 2022. Y es que para Aveiro, todo el mundo está siendo muy injusto con hermano.

El mensaje de Katia Aveiro. (Foto: Instagram)

“Tenía muchas ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara junto a nosotros para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que conquistó y de qué casa vino, tenía muchas ganas de que no se fuera para allá. ya hemos sufrido bastante (nunca sabrán lo grande) que eres y los pequeños no se dan cuenta de lo grande que eres…”, señaló.

En la misma línea, Katia Aveiro le pidió al delantero que volviera a su casa.

“Ven a tu casa, que es donde te entienden, donde te abrazan. Como siempre lo fue. ¿Dónde tienes toda la gratitud? Y no la ingratitud. Gracias, Cristiano Ronaldo. Yo quería mucho… Pero decidas lo que decidas, estamos contigo. Hasta la muerte”, sentenció.

El próximo compromiso de las selección de Portugal será el sábado cuando se enfrentará a Marruecos por el pase a cuartos de final y habrá que ver si Fernando Santos mantiene a «CR7» entre los suplentes o bien le devuelve la titularidad.