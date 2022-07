Canciller de Paraguay, Julio César Arriola: Las relaciones con Rusia, China y el Mercosur

Sputnik conversó con el canciller de Paraguay, Julio César Arriola, sobre los principales temas de la economía regional, así como las relaciones del país con Rusia y China.

—En el último momento, cuando se iba a firmar la declaración final de la cumbre, Uruguay decidió no apoyar. ¿Cómo fue recibido eso por los otros Estados del Mercosur?

—Cada Estado tiene el derecho de decir lo que realmente piensa. Es la ventaja de la democracia que nosotros tenemos en el Mercosur. Nosotros habíamos hablado anoche, todos los cancilleres tuvimos reuniones hasta tarde. Esto ya había ocurrido anteriormente, no es la primera vez que sucede.

Destacamos los adelantos y logros que tuvimos en esta cumbre, empezando por la disminución de un 10% del arancel, finalizamos el acuerdo de libre comercio con Singapur y al mismo tiempo creamos un subgrupo de trabajo sobre infraestructura que es fundamental para nuestros países, en el cual Paraguay le da un importancia muy especial habidas cuentas que somos un país en desarrollo sin litoral, esa obra del corredor bioceánico no solo va a beneficiar a Paraguay, le ayuda al comercio de todos los estados de Brasil y Argentina para que podamos hacer llegar nuestro producto al Pacífico.

Todos estamos de acuerdo en este tema. Bolivia también firmó con nosotros el comunicado. No nos acompañó esta vez Uruguay, pero eso no quiere decir que ese país no acordó el tema del arancel, Singapur y la creación de esa instancia de infraestructura. Simplemente no acordó con alguna terminología que tiene que ver con la flexibilización y que nosotros entendemos que no puede existir desde el momento de que tenemos un Tratado de Asunción y un Protocolo de Ouro Preto que nos obliga a negociar todos juntos con un país de afuera.

—¿La flexibilización podría implicar una erosión al bloque?

—Nosotros deberíamos hablar con respecto a este tema en particular, pero no sobre la flexibilización sino que sobre la modernización, esa es otra cuestión, porque nosotros tenemos que ir llevando nuestro proceso de integración hacia adelante y teniendo nuevas figuras para que sea más activo, dinámico y efectivo,

—¿Entonces usted cree que la flexibilización y la modernización no van de la mano?

—No, para mí no. La flexibilización se pierde en el sentido que al tener un Protocolo de Ouro Preto y un Tratado de Asunción que habla como principios rectores no puede haber flexibilización, tenemos que negociar todos juntos. A lo que sea todos juntos y si acordamos.

—¿Con respecto a un TLC entre Mercosur y China por ejemplo?

—Nosotros estamos abiertos, pero si es un TLC comercial, sin ningún tipo de condicionamiento por parte de China. Nosotros tenemos relaciones con Taiwán.

—¿Y un TLC con China no generaría un problema con Taiwán?

—Nosotros decimos no, no y no. Nosotros también tenemos un acuerdo con Taiwán. Si es comercial, no hay problema, pero tenemos que acordar los cuatro, sin condicionamientos por parte de China.

—En la cumbre del Mercosur se decidió no dialogar con Zelenski. ¿Qué piensa sobre esto?

—Las decisiones se toman por consenso, lo que ocurrió es que personalmente circulé con mis colegas la solicitud del presidente Zelenski. Cuando uno o dos de los países dice que no consideraba que se trataba ese tema, porque hay que tratar otros que se refieren específicamente al Mercosur, eso se respeta. Ese fue el motivo por el cual no tuvimos una reunión virtual con Zelenski.

—¿Cómo definiría las relaciones entre Rusia y Paraguay en estos momentos?

—Tenemos una muy buena relación, recuerda que Rusia compra el 40% de la carne paraguaya y es nuestro segundo comprador después de China.

—Se decía que el comercio entre los dos países estaba frenado. ¿Piensan impulsarlo más?

—Hay cuestiones que escapan a Rusia y a Paraguay sobre el tema del comercio. Hay algunas restricciones que se están aplicando que nos afectan, pero las relaciones están bien y el comercio sigue como siempre.

—¿Piensan tener más reuniones con autoridades rusas?

—En este momento nuestro embajador aún no asumió pero nosotros tenemos una buena reunión con Rusia. Ellos tienen una embajada acá y nosotros tenemos una en Moscú.

—¿Qué objetivos piensan impulsar con Rusia?

—Siempre el tema del comercio es importante.

—¿En qué temas?

—Carne y ver otros nichos de mercado. Rusia es un mercado muy grande.

Julio César Arriola, canciller de Paraguay, en entrevista con Sputnik © Sputnik / Lucía Barrios

—¿Cuál es la posición de Paraguay con respecto a las sanciones a Rusia?

—Nosotros no aplicamos sanciones a Rusia y nuestra posición la expresamos en ONU, defendiendo principios y valores que son universales, defensa de la democracia, no a la guerra, esos son principios rectores, la defensa de los derechos humanos es fundamental para nosotros.

—¿Qué otros objetivos persigue Paraguay en el corto plazo?

—Estamos en un proceso de recuperación económica y social tras la pandemia. Lo que queremos es el bienestar para la República del Paraguay. Estamos trabajando bastante bien para el ingreso de la carne paraguaya en el mercado de EEUU, eso va a permitir acceder a otros mercados, por ejemplo en Canadá. Tenemos que ir buscando nuevos mercados, Paraguay debe diversificar sus productos, es productor de alimentos igual que el Mercosur y eso se resaltó en la cumbre, es una de las principales regiones que produce alimentos de manera sostenida.

—Muchas veces se ha insistido en que el futuro del bloque peligra por estos intentos de flexibilizarlo. ¿Qué piensa sobre esta posición?

—Tenemos un tratado constitutivo. Hay un espíritu muy grande dentro del Mercosur que es reconocer que somos asimétricos, pero de todas maneras existe el sentimiento de solidaridad. Eso es importante. En la reunión que tuvimos me di cuenta de ese sentimiento de solidaridad y de amistad que hay. Las reflexiones que hicieron los presidentes van en ese camino. No hubo un discurso incendiario, todos fueron conciliadores, respetando la visión de los otros, incluso algunos presidentes propusieron proyectos para que beneficien a la población de otros países, eso es integración. Estoy muy satisfecho de esta cumbre como canciller, el presidente también lo está, fue una presidencia no fácil por el tema del COVID-19. Si me dieran a definir esta cumbre, diría que fue exitosa no solo por los logros sino por el espíritu que primó, sacando de lado cualquier cuestión con el tema del relacionamiento externo.

