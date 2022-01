Candidata al Senado, Mábel Lara : «Los colombianos no quieren nada con los políticos»

La reconocida periodista Mábel Lara es una de las mujeres afrocolombianas que aspira a una curul en el Senado como cabeza de lista del Nuevo Liberalismo (centro) en las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo. Sputnik habló con ella sobre su decisión de abandonar su carrera en los medios para hacer política.

Cuando se quiere saber de dónde viene el río es necesario ir hasta arriba, hasta la cabecera, hasta el nacimiento. Por eso vale la pena regresar el tiempo, o más bien, intentar hacerlo, para conocer un poco más de Mábel Lara, su carisma, la templanza con la que habla de una Colombia que recorrió gracias al periodismo —trabajó en los medios más importantes del país— y que le enseñó que para los menos favorecidos la vida no llega, si no que se va con facilidad.

Lara habla de Puerto Tejada —municipio ubicado a 481 kilómetros de Bogotá, hacia el suroccidente del país— y de un barrio de casas con patios traseros enormes, mejor conocidas como casa patieras. Y de un montón de primos corriendo de un lado a otro con un poco de lentejas, arroz, incluso tomates. En sus palabras, una comitiva que sacaba los alimentos y jugaba al mercado. También de una mamá formadora de formadores, es decir, una docente directiva, y un papá entregado al servicio de la comunidad.

«Mi mamá, generosa y dadivosa. Y desde pequeña me inculcó una educación comprometida con las causas sociales. Recuerdo que llegaban gentes pidiendo y si bien no se les podía dar mucho, algo se hacía. Eso, creo, me generó una sensibilidad extraordinaria con quienes no tenían las mismas condiciones que nosotros», dice Lara a Sputnik.

En este 2022, Lara encabeza la lista para el Senado del Nuevo Liberalismo, partido de los asesinados Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, que se extinguió por la violencia de finales de los años 80 y el cual fue revivido recientemente por la Corte Constitucional tras una lucha jurídica que lideraron sus hijos, especialmente los de Galán (Juan Manuel y Carlos Fernando).

El Nuevo Liberalismo pertenece a la Coalición Centro Esperanza, la alianza de centro que la conforman también el partido Alianza Verde, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente, entre otros. Dicha coalición busca elegir candidato único para las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Los candidatos son Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán; los exministros Juan Fernando Cristo y Alejandro Gaviria; la exsenadora Íngrid Betancourt; el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el senador Jorge Robledo.

Sigo recorriendo el país, escuchando, hablando, representando y sembrando de nuevo, una esperanza en los corazones colombianos por una política con ética e igualdad. @NvLiberalismo #ElProyectoEsColombia pic.twitter.com/eLUzDm9YMZ January 25, 2022

Sputnik logró hablar con Lara en medio del trajín de la campaña, de un día al que bien pudieron faltarle horas, pero no espacios para dar a conocer la visión de país que tiene y las propuestas que piensa llevar al Congreso de la República.

—¿Cómo ha sido esa construcción de candidata que ha tenido que hacer?

—Ha sido reanudar los pasos, volver a sitios que me llevó el periodismo y en los que estuve hace muchos tiempo gracias al trabajo de reportería. Por ejemplo, en San Basilio de Palenque [al norte del país] hubo gente que me reconoció luego de 15 años y que me abrazó con el cariño de antes. Si bien no ha sido duro por eso, es complicado por el hastío y el cansancio de las gentes gracias al olvido del Estado. No falta el que se toma la foto y me dice ‘ay, en política no la quiero ver. Vuelva al periodismo’. Los colombianos están aburridos y no quieren nada con los políticos.

—Entonces, viendo esta gratitud, ¿por qué alejarse del periodismo para incursionar en el mundo político?

Porque me cansé. Me cansé de caminar las calles durante 20 años y ver las mismas caras empobrecidas y de ver un cambio social lento en algunas regiones y en otras hasta inexistente. Además, es un ejercicio de transparencia con la audiencia que por tanto tiempo me ha apoyado. Mi activismo es social y ya no podía aguantar. Y no era ético hacerlo con un micrófono en la mano. Quizá un día no me hubiera aguantado y la embarraba. Entonces me pareció honesto decirle a quienes me han seguido que me la voy a jugar por la transformación del país, que me voy a meter de lleno con transparencia. No me perdonaría estar al frente de una cámara con una agenda política. Eso es otra forma de respeto para quienes me veían, me escuchaban y me leían.

—En 2012 usted tuvo una propuesta para hacer política por parte del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). ¿Por qué en ese momento dijo que no?

—Estaba embarazada y siempre he sido clara en las prioridades que tengo. En ese instante el compromiso era conmigo y con mi familia y quería disfrutar esa etapa. Además, soy defensora del Acuerdo de Paz [firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC en 2016 para poner fin a un conflicto interno de más de 50 años] y las ideas de él no me representaron, aún no me representan, así que no era lógico. Le dije no, muchas gracias.

—Cuando llegue al Congreso, ¿qué será lo primero que hará?

—Debates de control político. El ejercicio del periodismo me ha llevado a investigar, a hacerle chequeo al poder y a llamar a los funcionarios para que rindan cuentas. Es importante resaltar al Nuevo Liberalismo, porque no soy solo yo, sino una bancada con una lista poderosa, inspiradora y trabajadora, busca restablecer la confianza de los colombianos. Además, ya tenemos identificados asuntos importantes como la reactivación económica, sí o sí, y el apoyo a jóvenes y madres cabeza de hogar. Por ahí comenzaremos.

—¿Qué le ofrece el Nuevo Liberalismo a esta Colombia?

—Es un partido nuevo, comprometido de verdad y que se la está jugando con personas que no han hecho política antes, pero que tiene unas ganas enormes de ayudar a cambiar el país. Es un proyecto colectivo, nada de individualidades, pues entendemos que las democracias necesitan partidos robustos y fuertes para salir adelante. Además tratamos de inspirar, que la gente vuelva a creer en sus representantes.

—Dos mujeres afro encabezan listas al Senado, entre ellas usted. Una activista afro es precandidata presidencial (Francia Márquez, por el Pacto Histórico). ¿Cómo lee este momento actual?

—¡Es histórico! Quizá hoy no lo dimensionamos como se debe. De hecho, esto no había pasado nunca en Colombia, que tantas mujeres afro estuvieran intentando llegar a puestos de poder. Y esto no es solo de nosotras, sino de las que ya bajaron la montaña más alta para que ahora nos tocara una más baja, es decir, de las que labraron el camino. A muchas nos dijeron que estos espacios estaban prohibidos para nosotras, para mujeres de provincia, y les estamos demostrando que no, que también tenemos capacidades para estar ahí. Que lindo sería que una niña afro del Chocó o de la costa caribe vea nuestro ejemplo y siente que también puede llegar hasta acá o ser lo que quiera en la vida.

—¿Qué opina del Gobierno de Iván Duque?

—Que ha sido de una total desconexión con la realidad. Mucho menos solidario. Y soberbio. No ha leído bien al país. Además, no tuvo el liderazgo que se necesitaba y se preocupó más por defender a su partido y a los suyos que por gobernar. Espero que sirva de ejemplo para que en las elecciones que vienen lleguemos a buen puerto.

—¿En qué va el libro que estaba escribiendo?

—Por ahora está quieto. Espero salir elegida para darle el último impulso.

—¿De qué trata?

—De las historia que no nos contaron y con eso tratar de romper con el paradigma de la historia única, de la que solo muestra una visión y una mirada del país. La idea es contar quiénes son las personas que llegaron a las fincas del norte del Cauca y no doy más detalles porque sigo en el proceso creativo. Es importante para mí porque me permite estar conectada con la realidad. Además, la historia de uno también es la historia de los demás.

Fuente Sputnik