Andrea Legarreta muestra su apoyo a Pablo Lyle: Deseo que pase el tiempo rápido

Andrea Legarreta compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen en la que aparecía junto a Pablo Lyle.



La conductora reiteró su apoyo hacia el actor, luego de que recibiera su sentencia al ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, originario de Cuba.

“He leído tantos comentarios en torno a la sentencia de Pablo. Que si el otro señor inició y provocó esto por haber sido el primero en bajarse furioso a golpear la ventanilla del coche dónde viajaba Pablo con su familia… Que el cuñado de Pablo y él no debieron bajarse y reaccionar a la agresión… En fin… Alguna vez lo dije y lo repito. Seres humanos sin maldad, ni la intención de un resultado fatal, movidos por el enojo y no por la razón… Un conjunto de decisiones por impulso, que cambiaron por completo la vida de dos familias que no merecían esto”, mencionó.



La presentadora agregó que el actor es una persona trabajadora, amorosa y sobre todo, un gran padre, sin embargo, una decisión cambió por completo su vida.



“No conocí al señor que falleció, pero el que haya tenido un mal día o una decisión incorrecta o agresiva, no lo hace una mala persona… Conozco a Pablo hace muchos años y puedo decir que el que tomara una decisión impulsiva, no lo convierte en una mala persona… Pablo sin duda es un buen ser humano, buen hombre, trabajador, buen padre, buen esposo, dulce, divertido, buen compañero… Es un ser humano tan humano e imperfecto como la mayoría de nosotros, que actuó por impulso y jamás hubiera deseado un resultado así”, puntualizó.

Con información de TeleDiario.