En bicicleta, mujeres encuentran libre movilidad y recuperan espacios

Para la colectiva Somos Fuego, la bicicleta representa más que un simple medio de transporte; es una herramienta de resistencia que les permite vivir más libres y ocupar espacios en los que antes se veía a pocas mujeres.

Somos Fuego está conformada por mujeres y personas de la comunidad trans que han hecho de la bicicleta un elemento fundamental de su día a día y que comparten una visión en favor del derecho a la movilidad para usuarios de vehículos no motorizados.

En entrevista con El Ciudadano, Mónica Díaz, vocera de esta colectiva, declaró que han buscado articularse con otras luchas sociales, como los derechos de la comunidad trans, la despenalización del aborto y la defensa de la tierra contra la industria. Asimismo, han procurado la creación de una red de cuidado entre ciclistas para saber cómo actuar ante siniestros viales y demandar que las autoridades respondan a la mayoría de estos.

«Pedimos que se hagan cargo porque son cosas que se podrían prevenir si hubiera una infraestructura y una cultura vial diferentes, que no prioricen al automóvil. Las calles son muy imponentes y la mayoría de la gente no sabe que los ciclistas tenemos derecho a un carril completo»

La activista dijo que con las rodadas que organizan desde Somos Fuego también tienen la intención de ayudar a mujeres a aprender a cómo circular en la ciudad con bicicleta. Las enseñan a evadir coladeras y registros, y les muestran la forma correcta de dar vuelta, incorporarse a la izquierda y ver el tipo de rutas que son más convenientes para llegar a sus destinos.

Salir a las calles y reclamar espacios públicos es también un aspecto importante de la labor de esta agrupación ciclista, pues de acuerdo con Mónica Díaz, la bicicleta representa autonomía y libertad de movimiento ante una ciudad diseñada para automovilistas.

«La gente que no tiene coche se limita mucho en su propia movilidad, ya sea por el transporte público deficiente o porque representa un obstáculo salir de ciertas zonas de las periferias. Con la bicicleta tenemos que eso no nos va a limitar; nosotros podemos salir y apropiarnos del espacio, de la noche. Transitar con miedo no es libertad, eso no es vivir en libertad, entonces la bici nos da resistencia porque nos permite vivir más libres»