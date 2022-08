Rosario Robles reitera su inocencia tras salir del penal

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, afirmó que es inocente y que se hizo justicia en su caso tras salir del penal de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, donde estuvo poco más de tres años.

Pocos minutos después y tras cruzar las puertas de la aduana del penal femenil, habló con los medios comunicación, expresó su felicidad por ser liberada y aseguró que que está dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes.

«Me siento muy contenta de que se hizo justicia y de que lo dije desde el primer día, yo soy inocente, y de que estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, desde luego que como tenía derecho y como tengo derecho en libertad» Rosario Robles

De acuerdo con Milenio, la exsecretaria declaro que por el momento quiere descansar y disfrutar de su familia y libertad. Afirmó «la libertad es una maravilla, ya por fin no hay esta condición, está situación de reclusión, de confinamiento, y pues verla (a su hija) y sobre todo que el domingo es su cumpleaños, entonces yo creo que es un gran regalo porque ha estado conmigo en todo momento jamás me ha abandonado, aquí están también mis hermanos que todo el tiempo estuvieron al pie del cañón que en ningún momento me dejaron sola».

Robles Berlanga dijo que los tres años que pasó dentro de Santa Martha, fueron de mucho aprendizaje y agradeció al ministro presidente Arturo Zaldívar por visibilizar la situación de muchas mujeres recluidas.

«He conocido en carne propia la injusticia y la realidad de muchas mujeres. Voy a seguir luchando. Solo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron y también desde luego al ministro Zaldívar porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres. Yo soy una de las 180 que están en el juzgado catorceavo de amparo por prisión preventiva excesiva y yo espero de verás que, de verdad, que como aquí se comprometió (Zaldívar) se haga justicia a la mujeres que están injustamente recluidas en Santa Martha Acatitla»

También agradeció a su equipo jurídico, después de más de tres años de emprender diversas batallas legales para su libertad, la cual obtuvo por fin este viernes.

🚨 #ÚltimaHora | Tras tres años en prisión, un juez otorgó libertad provisional a Rosario Robles, se espera que en unas horas abandone el penal de Santa Marta Acatitla pic.twitter.com/WD5WClsaEB — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) August 20, 2022

A pesar de que la exfuncionaria salió de prisión, el juez determinó que Robles Berlanga deberá acudir a una firma periódica y tiene prohibido salir del país.

Francisco Robles aseguró que todavía no termina el proceso penal en contra de su hermana; sin embargo, su liberación es un paso importante, pues podrá llevar su defensa con el apoyo de sus familiares y amigos.

«Este no es el fin del proceso, da un paso importante, porque a partir de ahora ella va a poder llevar su defensa en libertad, que no es lo mismo estar recluido, en lo que no puedes ver a las amistades, a los familiares, a los abogados con la periodicidad que permite estar en libertad» Francisco Robles

