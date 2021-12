Inac restringe vuelos comerciales y privados internacionales en Venezuela

Caracas.- Tras una nueva medida para prevenir contagios de las cepas Covid 19, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó la restricción de vuelos comerciales y privados, desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela por motivos de bioseguridad.

La institución informó que la providencia se mantendrá al menos hasta el 18 de enero del 2022. Agregando que “solo están permitidos los vuelos de emergencia, vueltos humanitarios, de repatriación y sobrevuelos”, refiere el comunicado.

El Inac anunció la restricción de vuelos internacionales privados y comerciales por un mes.

Sin embargo, existen excepciones en la orden preventiva, pues refiere la nota oficial que “están autorizados los vuelos comerciales entre Venezuela, Bolivia, Turquía, México, República Dominicana, Rusia, Panamá y Cuba”.

"El #INAC, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, informa medidas para el sector aéreo nacional de acuerdo a lo establecido en los NOTAM N° C1313/21 y A0523/21

— Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) December 19, 2021”

Autoridades del Inac aprovecharon para manifestar su rechazó y desmontar una falsa noticia sobre un “supuesto avión Boeing del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A (Conviasa) en mal estado”.

En la nota se dice que “El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) certifica que esta noticia publicada por medios enemigos del país es falsa. Conviasa es una aerolínea con altísimos estándares de calidad de servicio certificados por nuestros fiscales e inspectores aeronáuticos. Conviasa no posee aviones Boeing”, detalló el presidente del instituto, Juan Teixeira Díaz.

Conviasa, Inac y el ministro de Transporte rechazaron noticia falsa sobre supuesto avión de la Estatal venezolana.

Por su parte y en este orden de ideas, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, también se pronunció ante la falsa información y expresó en la red social twitter: “Solo los hijos del mal, son capaces de vender gustosos su alma al diablo para convertirse en instrumentos del odio y la mentira, con el único afán de sembrar discordias entre hermanos”.

La línea aérea Conviasa ha desempeñado un papel fundamental para el desarrollo económico y social del país a través de la inauguración de rutas aéreas que conectan a Venezuela con países hermanos de para facilitar las actividades comerciales y humanitarias.

“Duela a quien le duela, Conviasa está derrotando el bloqueo con excelencia en servicio”, remarcó Abreu en otra de sus opiniones al respecto.

Entre tanto, la compañía aérea del Estado también utilizó la cuenta oficial en Twitter a través de la cual publicó un video que muestra un avión Embraer E-190 de la aerolínea venezolana y a manera de comparación se detallan las diferencias entre este y el que muestran en el video que se utilizó para divulgar la falsa campaña informativa en torno a la supuesta aeronave en mal estado.

El consorcio aclara así que el avión que aluden no pertenece a la aerolínea nacional ya que es un Boeing 737-300 y la empresa no posee en su flota ese tipo de aviones, además las aeromozas de Conviasa visten de color gris y no de rojo como se muestra en el audiovisual falso.

"Aclarando a las páginas amarillistas que se dedican a desinformar, que ese avión No es de Conviasa por estas razones

1-Es un Boeing 737-300 Conviasa NO tiene esos aviones

2-Las aeromozas de Conviasa visten de color gris NO de ROJO

3-En PERÚ Conviasa no puede abastecer pic.twitter.com/OdheqUls2C

— Línea Aérea Conviasa (@LAConviasa) December 19, 2021”

